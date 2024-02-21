С помощью сканеров столичного производства оцифровали более 6000 экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства

Сканеры, разработанные и выпущенные столичной компанией «Элар», помогли оцифровать более 6000 экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Оборудование компании применяют для бесконтактной оцифровки архивных дел, книг, чертежей, карт, картин, газет и различных документов широкого формата. Устройства используют музеи, архивы, библиотеки и другие организации.

«Предприятия города выпускают высокотехнологичное оборудование для развития промышленности и других отраслей, в том числе для научных и исторических проектов. Например, с помощью сканеров столичного производства оцифровали более 6000 экспонатов Всероссийского музея декоративного искусства из архива Научно-исследовательского института художественной промышленности. Электронные копии будут доступны в онлайн-коллекции музея. Продукцию предприятия используют в учреждениях науки, культуры и образования, в администрациях и органах исполнительной власти дружественных стран. Развивать экспортное направление столичным промышленникам помогает центр «Моспром», сотрудники которого организовывают различные мероприятия», – сказал Владислав Овчинский.

С помощью сканеров оцифровали зарисовки и фотографии полевых экспедиций и командировок сотрудников Института по регионам России в период с 1932 по 1999 гг. На зарисовках представлены произведения народного искусства и художественных промыслов из тканей, керамики, дерева, металла, кости. Все оцифрованные материалы представляют научный и практический интерес как для сотрудников музеев, так и профильных вузов и дизайнеров.

«Мы активно развиваем комплекс импортонезависимых решений для защиты, хранения и управления информацией. Сегодня наряду со сканерами предлагаем технологии искусственного интеллекта, программные платформы для организации электронных архивов и специализированные системы долговременного хранения данных на оптических дисках. Благодаря повышению доступности российских технологий учреждения культуры, государственные архивы, промышленные предприятия могут выполнять работы по оцифровке накопленных фондов, переносить информацию в электронный формат», – отметил директор Департамента по маркетингу компании Артем Вартанян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сканер московской разработки помог оцифровать документы XII–XX веков. Так, в декабре 2023 г. сотрудники Пушкинского Дома Российской академии наук (РАН) завершили перевод в электронный вид книги «Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков» – своеобразного атласа, определителя почерков старообрядцев, которые с конца XVII столетия создавали в глухих выговских лесах крупнейший культурный и духовный центр, одним из важнейших дел которого стало книгописание.