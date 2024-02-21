Российское подразделение Olympus вместе с «КОРУС Консалтинг» обеспечивает надежность ERP-системы Microsoft Dynamics AX

Специалисты «КОРУС Консалтинг» провели комплексный аудит учетной системы Microsoft Dynamics AX 2009 для «Олимпас Москва». В результате компания выявила проблемные места, которые оказывают влияние на выполнение бизнес-процессов заказчика. Эксперты разработали для Olympus дорожную карту действий по улучшению и развитию системы.

Olympus – международная компания по производству медицинского оборудования, предлагает решения для раннего обнаружения, диагностики и малоинвазивному лечению различных заболеваний. Российское подразделение холдинга отвечает за маркетинг, сбыт и предоставление услуг по ремонту оборудования на территории России и стран СНГ.

Существующая ERP-система имеет высокую критичность для бизнеса, поскольку отвечает за ключевые операции и напрямую влияет на уровень сервиса компании. Платформа развернута на собственных серверах и позволяет «Олимпас Москва» эффективно управлять процессами, поэтому руководство заинтересовано в продлении жизненного цикла системы. Чтобы оценить ее устойчивость, «КОРУС Консалтинг» провел технический аудит, направленный на выявление рисков производительности и узких мест решения. Проект помог российскому подразделению Olympus увидеть возможности для улучшения и построить план развития системы.

Специалисты выявили низкую производительность выполнения ресурсоемких операций, часто выполняемые и длительные запросы в SQL-сервере, а также неоптимальное размещение файлов базы данных. Все это влияет на быстродействие системы и эффективность работы бизнес-пользователей. Эксперты разработали меры по устранению выявленных проблем и рекомендации по усовершенствованию платформы. Превентивное обслуживание ERP позволит компании обеспечивать стабильность Microsoft Dynamics AX.

«Поддержка работоспособности учетной системы — наш стратегический приоритет сегодня. Главная ценность технического аудита заключается в возможности заранее предотвратить различные неполадки. Глубина отчета позволила нам обнаружить узкие места, приоритизировать и начать их проработку в том числе с привлечением специалистов «КОРУС Консалтинг», — комментирует Владимир Буров, ECE IT Manager ООО «Олимпас Москва»

«С текущим трендом масштабной автоматизации процессов, роста объема данных, увеличения интеграционных решений между крупными и микро-системами, важно вовремя выполнять профилактическими меры в отношении систем, в особенности класса ERP. Мы рады, что компания Olympus своевременно уделила внимание этой задаче и обратилась к нам. Для нас важно, что рекомендации аудита уже в работе у партнера, и мы продолжаем сотрудничество», — добавила Екатерина Волкова, руководитель проектов ГК «КОРУС Консалтинг»