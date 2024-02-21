CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Российский производитель дженериков известных иностранных препаратов перешел на «1С:ERP»

Компания ЗАО «Канонфарма Продакшн», российский разработчик и производитель дженериков, чей портфель составляет более 300 наименований фармацевтической продукции, завершила первый проект перехода с системы автоматизации «1С:Управление предприятием 8» («1С:УПП») на новую, инновационную систему учета, планирования и анализа «:ERP Управление предприятием» («1С:ERP»). Об этом CNews сообщили представители внедренческого центра «Раздолье».

На момент запуска проекта предприятием управляли при помощи систем автоматизации «1С:Управление предприятием 8» («1С:УПП»), «1СМ:Зарплата и управление персоналом» («1С:ЗУП»), «1С:Документооборот» («1С:ДО»).

Переход с «1С:УПП» на «1С:ERP» начался в 2023 г. с создания единой базы бухгалтерского и налогового учета в новой системе. В контур проекта вошли процессы позаказного учета продаж и закупок, учета затрат, расчета себестоимости и прибыли, бухгалтерский и налоговый учет. Для обеспечения точности и актуальности данных была настроена отчетность между базами. Были также обеспечены интеграции «1С:ERP» с внешними системами, для целей регламентированного учета на предприятии – настроен обмен данными между системами «1С:УПП» и «1С:ERP».

В ближайших планах фармацевтического гиганта – старт второго проекта: перевод в систему автоматизации «1С:ERP» оперативного и управленческого учета.

Все этапы проекта, в которые вошли проектирование и настройка системы, разработка необходимых инструкций и обучение пользователей, перенос начальных остатков, настройка процедур интеграции и опытно-промышленная эксплуатация, были оперативно проведены внедренческим центром «Раздолье».

«Успешной и оперативной реализации проекта помогло то, что коллеги из «Канонфармы» ответственно подошли к процессу, заблаговременно запланировав программу проектов для плавного и безболезненного перехода. Призываю всех пользователей «1С:УПП» в кратчайшие сроки не только задуматься о переходе, но и подготовить «дорожную карту», – отметил Евгений Грибков, руководитель ВЦ «Раздолье».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло

Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки

Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще