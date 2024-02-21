Продукты компании «Первый Бит» — «Бит.СИЗ» и «Бит.ГОЗ» включены в реестр российского ПО

Программы ИT-интегратора «Первый Бит», разработанные на базе «1С» — для учета и выдачи СИЗ (средств индивидуальной защиты) «Бит.СИЗ» и продукт для организаций — исполнителей государственного оборонного заказа «Бит.ГОЗ», включены в реестр российского программного обеспечения (ПО). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Включение в реестр российского ПО означает прохождение отечественной сертификации и говорит о соблюдении всех установленных государственными ведомствами норм, прохождении экспертной оценки и доверии продуктам компании «Первый Бит» компетентных госорганов.

«Включение "Бит.СИЗ" в российский регистр ПО подтверждает его надёжность и безопасность для использования на государственных предприятиях России. Это также дает дополнительные преимущества компаниям при выборе поставщика автоматизированных систем учета: возможность получения государственных льгот и прочих экономических бонусов», — сказал руководитель направления «Бит.СИЗ» Артем Ипатов.

Программа позволяет вести личные карточки учета СИЗ, хранить историю выдачи и списания средств защиты, заполнять документацию, оперативно находить и обрабатывать необходимую информацию. Программный продукт «Бит.СИЗ» может быть использован на любом предприятии, использующем конфигурации от «1С».

«Бит.СИЗ» — это расширение для корпоративных систем «1С: ERP Управление предприятием 2» и «1С:Комплексная автоматизация». Решение востребовано как производственными предприятиями, так и другими компаниями, которые обязаны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Решением «Бит.СИЗ» уже активно пользуются предприятия. Например, в прошлом году его внедрили в работу ООО «Южгазэнерджи» — компании топливно-энергетического комплекса Республики Адыгея. Предприятие занимается добычей газа и газового конденсата на Кошехабльском газоконденсатном месторождении.

«Наши ожидания от использования программы оправдались. "Бит.СИЗ" — это решение, которое поможет нам навести порядок в работе с СИЗ и поддерживать его. В дальнейшем планируем вместе с офисом Павелецкая перегрузить нормы по новому законодательству, перейти на новые личные карточки выдачи СИЗ, закупить зимние СИЗ по отчету "Бит.СИЗ"», — сказал Сергей Калашников, руководитель службы ИТиБ, ООО «Южгазэнерджи».

Также решение «Бит.СИЗ» внедрено на заводе «Груп Атлантик Теплолюкс» — производителе нагревательных кабелей бытового назначения и систем контроля протечек воды.

«Решение умеет анализировать исторические данные по расходу спецодежды и помогает вовремя создавать заявки на закупки. Также "Бит.СИЗ" помогает контролировать исполнение норм выдачи СИЗ. По нашим расчетам, это сокращает годовой бюджет на СИЗ на 10-20%», — сказал руководитель проектного офиса «Москва.Павелецкая» ИТ-интегратора «Первый Бит» Сергей Вересов.

Вторая программа, включенная в реестр российского ПО — «Бит.ГОЗ». Это решение для организации учета затрат на производство продукции для целей государственного оборонного заказа, финансового планирования и формирования отчетности по ГОЗ, разработанное на базе «1С».

«Решение "Бит.ГОЗ" разработано для автоматизации работы с раздельным учетом по ГОЗ предприятий, обеспечивающих оборонную промышленность страны. Мы понимаем, что такие предприятия с особой важностью относятся к вопросу выбора ПО, предъявляют высокие требования к его безопасности и надежности. Поэтому включение продукта в Реестр отечественного ПО является для нас очень важной вехой», — отметила руководитель проектного офиса «Санкт-Петербург Ломоносовская» Светлана Тихонова.

С помощью «Бит.ГОЗ» можно: проектировать стоимостные показатели государственных контрактов; регистрировать плановые показатели заключенных контрактов; регистрировать фактические затраты на производство продукции; предоставлять полный комплект промежуточных и отчетных форм калькуляции затрат.

Продукт обеспечивает возможность создания локализованной настройки механизмов импорта данных из текущих учетных систем, автозаполнения отчетов в соответствии с учетной политикой предприятия и работу со сведениями, представляющими государственную тайну.

***

«Первый Би»т — интегратор ИT-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в 9 странах мира. У «Первого Бита» более 300 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИT-решений — более 70 вендоров. В команде — 8 тыс. специалистов.