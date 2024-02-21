Новый шаг в цифровое будущее Ингушетии: «Школа 21» открылась в Магасе

«Школа 21» в Магасе начала работу на базе Академии цифрового развития. В церемонии открытия кампуса приняли участие глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев, а также предприниматель и меценат Микаил Гуцериев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Образовательный проект Сбербанка «Школа 21» в Магасе реализуется по инициативе главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова при поддержке группы «САФМАР» Микаила Гуцериева. Он станет основой образовательного кластера, который создается в Ингушетии группой «САФМАР».

Кампус «Школы 21» расположен на трех этажах Академии цифрового развития, его площадь — 3500 м2. Количество рабочих станций — 250. Дизайн создан с учетом региональной айдентики. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь главных ценностей ингушского народа: благородства, смелости, доверия и терпения.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «На Кавказе огромный потенциал и большое количество молодых людей, которые сегодня в основном занимаются спортом. Спорт несомненно важен, но мы прекрасно помним времена, когда с ингушской земли и с Кавказа выходили не только великие спортсмены, но и великие ученые. И мы хотим добавить к интересам молодежи на Кавказе суперсовременные интеллектуальные профессии, которые позволят ребятам прямо отсюда, из Ингушетии, работать в самых лучших российских компаниях. И как только появляются высококвалифицированные люди, то компании приходят в те регионы, где они есть. ʺШкола 21ʺ дает 14 самых востребованных сегодня на рынке специальностей. От программирования до инженерных специальностей, таких как кибербезопасность, специалистов в области работы с данными, искусственным интеллектом, робототехникой. “Школа 21” выпускает сразу специалистов среднего уровня, так называемых мидлов. Ребята пользуются огромной популярностью, у нас 100-процентное трудоустройство, их принимают на работу раньше, чем они оканчивают школу. Мы открыли первый набор в Магасе на 150 мест и получили 3000 заявлений — это рекордное количество заявок. При этом 93% заявок из одной республики, из Ингушетии. Многие ребята из близлежащих республик будут приезжать и учиться здесь. Мои слова благодарности Микаилу Гуцериеву за идею, за финансовое участие, за то, что этот совместный проект мы реализовали в кратчайшие сроки. Хочу сказать спасибо местной власти, Махмуду-Али Калиматову, потому что без его поддержки ничего бы не получилось. Он подхватил сразу же нашу идею, и мы чувствовали его поддержку».

Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия: «Ингушская молодежь продуктивно занимается инновационными проектами, и ʺШкола 21ʺ — один из вариантов получения отличных технических знаний, умения эффективного использования передовых технологий, готовности быть востребованными на современном рынке труда. Мы знаем, что сегодня Сбербанк применяет более 200 моделей искусственного интеллекта в работе с корпоративными клиентами и этот труд эффективен с точки зрения финансовой прибыли. Новейшие технологии используются в различных сегментах деятельности.

Для руководства и жителей Ингушетии крайне важно внимание со стороны такого признанного лидера цифрового и экономического развития. Президент России Владимир Путин, говоря о данном направлении, подчеркнул, что ʺнаши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют. Они действительно затронут каждого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень власти, всю систему государственного управленияʺ. ʺШкола 21ʺ открывает множеству людей бесконечно интересный мир программирования, дает ключи к обладанию фундаментальными знаниями в сфере цифрового развития».

Микаил Гуцериев, предприниматель, меценат, основатель благотворительного фонда «САФМАР»: «Мы открываем в Ингушетии Академию цифрового развития, чтобы придать новый импульс развитию региона и всего Северного Кавказа. В Ингушетии очень молодое население, которому необходимы новые возможности для реализации своего потенциала. Мы создаем эти возможности в самом перспективном сегодня направлении — направлении информационных технологий и цифрового бизнеса. Мы благодарны за поддержку руководству региона и Сбербанку, который сегодня открывает здесь двери своей ʺШколы 21ʺ — одного из самых инновационных образовательных проектов не только в России, но и во всем мире».

Валерий Гергиев, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель, директор Мариинского театра: «Сегодня действительно примечательное событие, ответственное и историческое. Я всегда считал, что регионы России играют важную роль в жизни, развитии и судьбе страны. Поэтому Мариинский театр уже побывал в 70 регионах России. К своему сожалению, мы еще не выступали здесь. Я хочу пообещать, что здесь, в ″Школе 21″, мы скоро появимся и выступим».

Сейчас в «Школе 21» в Магасе проходит первый отборочный интенсив, в котором участвует более 300 человек, 12% из них — девушки. Средний возраст участников — 18–24 года, самому старшему — 48 лет. Среди участников есть филолог, журналист, специалист по информационной безопасности, юрист, пожарный, учитель физкультуры и представители других профессий. Заявки на обучение в «Школу 21» в Магасе подало более 2500 человек, из них 93% — жители Ингушетии. Остальные участники приехали на обучение из Караганды (Казахстан), Грозного, Пятигорска, Владикавказа, Ессентуков и других городов России.

Помимо школы, на территории Академии цифрового развития планируется разместить бизнес-акселератор и другие инновационные проекты, ориентированные на развитие региона.

Сегодня в восьми кампусах «Школы 21» в России учится более 4900 человек из 70 регионов нашей страны. 100% выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. До конца 2024 г. запланировано открытие еще восьми кампусов «Школы 21» в регионах страны. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

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