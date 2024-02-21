«МегаФон» модернизировал более 100 базовых станций в Череповце

В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах жителей промышленного центра Вологодской области выросли на 20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Череповец — город, который занимает в России одну из первых позиций по выпуску промышленной продукции на душу населения, и обладает самой высокой плотностью населения в Вологодской области. Поэтому акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения – в Заягорбском, Индустриальном и Шекснинском районах города с многоэтажной застройкой, где проживает около 200 тыс. человек.

Связисты «МегаФона» расширили пропускную способность сети на треть, задействовав дополнительный высокочастотный диапазон LTE, наиболее эффективный для таких локаций — он обеспечивает высокие скорости даже при значительной нагрузке на сеть. На действующие базовые станции было установлено дополнительное оборудование с широкой диаграммой направленности для улучшения сигнала в жилом массиве.

Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах со множеством объектов социального значения, в том числе в зоне улучшения оказались образовательные учреждения, магазины, музеи, выставочные центры, почтовые отделения и парки.

«Инженеры компании эффективно задействовали частотные диапазоны и ресурсы оборудования, чтобы обеспечить высокую скорость и стабильность сигнала в различных частях города. Только за прошедший год мы модернизировали и построили более 100 объектов связи в городской черте, это позволило нам выйти на более высокий уровень предоставления услуг связи. Теперь жители Череповца могут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами независимо от своего местонахождения — в центре или на окраине», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

Аналитики «МегаФона» подтверждают высокую востребованность быстрого доступа к цифровым сервисам среди жителей Череповца. С начала 2024 г. рост интернет‑трафика, потребляемого абонентами, составил более 35%. В среднем горожане расходуют свыше 3 тыс. ТБ в месяц. Такого объема информации хватит, чтобы вести онлайн‑эфир без перерыва 35 лет подряд.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.