Компании стали в два раза чаще открывать брокерские счета в Сбербанке

В 2023 г. число юридических лиц, которые активно пользуются брокерской платформой Сбербанка, выросло в два раза. Основной вклад в эту позитивную динамику внесли компании малого и микробизнеса. Их доля в общем объеме открытых в прошлом году корпоративных брокерских счетов в Сбербанке составила 82%. С 2023 г. корпоративные клиенты банка могут открыть брокерский счет онлайн в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Александр Зозуля», директор департамента глобальных рынков Сбербанка: «2023 г. показал, что брокерский счет перестал быть прерогативой крупных компаний. Все больший интерес к брокерским счетам проявляют представители малого и микробизнеса. Компаниям важно иметь разнообразные финансовые инструменты, чтобы гибко управлять свободными средствами. Брокерский счёт в такой ситуации может дать дополнительные возможности. Так, сделки РЕПО позволяют компаниям оперативно размещать и привлекать денежные средства на сроки от одного дня до трех месяцев. Мы будем и дальше продолжать делать наши инвестиционные продукты более доступными для бизнеса».

Брокерский счет в Сбербанке дает доступ к широкому кругу рыночных инструментов, включая акции, облигации, сделки РЕПО и другие. После открытия брокерского счета в соответствии с Указом Президента России № 79 от 28 февраля 2022 г. (и других, его дополняющих) корпоративному клиенту необходимо предоставить в банк заверение о структуре владения и документы, подтверждающие, что компания не находится под контролем лиц, связанных с государствами, совершающими недружественные действия в отношении России. Форму такого заверения можно получить у клиентского менеджера.