Для молодых и прогрессивных: в Чистых прудах запустили новые телеком-объекты

В Кирове «МегаФон» усовершенствовал 4G-покрытие в микрорайоне Чистые пруды. Оператор установил новое телеком-оборудование, чтобы равномерно распределить нагрузку между базовыми станциями, сделать сигнал более стабильным и увеличить скорость в смартфонах абонентов мобильного интернета на 15-20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» с помощью инструментов big data проанализировали нагрузку на телеком-объектах и приняли оперативные меры по модернизации и установке нового оборудования, чтобы обеспечить кировчан высокоскоростным интернетом и связью на всей территории района. Сейчас скорость передачи данных здесь достигает 30 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, загрузки и просмотра видео в режиме онлайн или общения в соцсетях и мессенджерах.

Базовые станции оператора работают в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает одновременно широкую зону покрытия и глубокое проникновение сигнала внутрь домов с сохранением качества услуг. Такой подход важен, чтобы предоставить мобильную связь и интернет в малоэтажных зданиях, на высоких этажах жилых объектов и на прилегающей территории – в парковых и парковочных зонах, на спортивных площадках.

За год жители микрорайона увеличили объем передачи данных на 25%. Активнее всего мобильным интернетом пользуются в воскресенье. В этот день через мобильную сеть проходит на 9% больше трафика, чем в будни. Ежедневно через базовые станции в Чистых прудах передается свыше 2 млн МБ, что сравнимо более чем с 260 тыс. минут видеозвонков в мессенджере.

Микрорайон Чистые пруды построен по проекту комплексного развития территории. В шаговой доступности находятся дошкольные и школьные образовательные учреждения, поликлиники, магазины, места для отдыха, спорта и прогулок. В микрорайоне проживает более 25 тыс. кировчан.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.