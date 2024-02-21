«Диасофт» автоматизирует расчет кредитного риска

Компания «Диасофт» разрабатывает новый продукт «RWA-калькулятор» для расчета кредитного риска. Продукт будет создан на базе платформ развития Digital Q.Risk&Compliance и Digital Q.Reporting, а также технологической платформы для визуализации данных Digital Q.Sensor. В основе продукта – методология Банка России согласно Положению №483-П и многолетний опыт компании «Диасофт» в автоматизации обязательной отчетности в крупнейших банках из топ-50.

Расчет кредитного риска строится из 4 шагов: подготовка данных; классификация активов; расчет показателей кредитного риска; формирование отчетности и визуализация.

Продукт поддерживает обмен данными с любой информационной системой банка, в том числе с продуктами «Диасофт» для ведения учета и подготовки отчетности. Также возможна загрузка и трансформация готовых показателей для расчета рисковых показателей.

«RWA-калькулятор» рассчитывает все составляющие кредитного риска для всех классов и подклассов кредитных требований.

«RWA-калькулятор» гибко настраивается и позволяет учесть любые особенности методики расчета показателей: выбор моделей расчета из преднастроенных, их корректировка при необходимости; автоматическая или ручная классификация сделок по сегментам; использование готового набора параметров для расчета или настройка нужных параметров вручную с указанием их приоритета.

Продукт формирует витрины данных для регуляторной и управленческой отчетности с полным перечнем показателей, участвующих в расчете рисков – детализация доступна вплоть до сделок. На основе подготовленных витрин и рассчитанных показателей настраиваются отчетные формы, интерактивные графики и дашборды.

Просмотр результатов расчета составляющих кредитного риска по ПВР-методу (оценка кредитного риска банков на основе внутренних рейтингов) доступен на ежедневной основе. Есть возможность проведения аудиторской проверки всего процесса подготовки данных и расчетов.

«Для расчета кредитного риска сотрудники банков тратят много ресурсов на подготовку данных. Ведение расчетов и хранение их истории часто ведется бессистемно. Систематизировать расчет кредитного риска поможет «RWA-калькулятор». Он представляет собой «конструктор» с широкими возможностями настройки расчетов по необходимым параметрам. «RWA-калькулятор» будет реализован на импортонезависимом стеке, что особенно важно в условиях необходимости выбора надежной альтернативы популярным западным решениям, ушедшим с российского рынка», – сказала Ольга Ширяева, руководитель продуктов департамента «Экономика данных» компании «Диасофт».