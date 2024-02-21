Аналитика МТС: в 2023 г. в Липецкой области популярность IoT-решений для бизнеса выросла в два раза

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала в Липецкой области спрос на технологии интернета вещей (IoT), позволяющие автоматизировать удаленный сбор и безопасную передачу данных. В 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще использовать IoT-решения по сравнению с показателями 2022 г. При этом количество умных датчиков, трекеров или IoT-устройств с SIM-чипами, подключенных к интернету, увеличилось вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно IoT-сервисы внедряли производственные и сельскохозяйственные предприятия (35%), компании энергосбытовой отрасли и ЖКХ (30%), сферы услуг, включая банки и ритейл (25%). Инвестиции липецких компаний в данные цифровые сервисы выросли на 40%.

В Липецком регионе наиболее востребованным IoT-решением стали приборы учета для дистанционного мониторинга. Датчики, оснащенные SIM-чипами, применяются в тех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют поставщики коммунальных услуг, управляющие компании, сетевые организации. Решение позволяет удаленно контролировать состояние оборудования на сетях, а также получать в режиме реального времени данные о показаниях счетчиков.

На втором месте по популярности — IoT-решения для мониторинга автопарка и разъездного персонала. Чаще всего эту услугу подключают производственные и сельскохозяйственные предприятия, чтобы отслеживать перевозки, снижать расходы на топливо благодаря более четко построенному маршруту. За 2023 г. количество транспорта, подключенного к цифровому сервису, выросло в регионе в два раза по сравнению с 2022 г.

«Мы видим, как быстро липецкий бизнес наращивает потребление IoT-сервисов, которые снижают аварийность, сокращают потребление энергоресурсов, затраты компаний на сервисные выезды и эксплуатацию. И главное – помогают поддерживать на высоком уровне качество и надежность услуг в регионе. Например, в одной из крупных аптечных сетей Липецкой области датчики круглосуточно контролируют оптимальный температурный режим на складах, где хранятся лекарственные препараты. В случае малейшего отклонения от заданных параметров система информирует об этом сотрудников предприятия для предотвращения нештатной ситуации», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.