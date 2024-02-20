Высшая степень BI: суперплатформа для бизнес-аналитики Cubisio обошла по мощности известные аналоги

Отечественная информационная система Cubisio стала полноценной заменой софта от Power BI, Tableau, Qlik Sense, SAP BI и превосходит по функционалу и мощности другие российские продукты, которые в основной своей массе пока еще закрывают только базовые потребности бизнеса. Внедрение BI — системы нового поколения позволит компаниям получать более оснащенный аналитический комплекс при условии схожей с конкурентами ценовой политикой. Об этом CNews сообщили представители ООО «Специальные Информационные Системы».

Цифровая платформа Cubisio имеет сложную архитектуру и, помимо комплекса инструментов, традиционно присущих BI, содержит инструментарий для создания собственных информационно-аналитических систем «под ключ». Этот нестандартный для аналитических ИТ-решений функционал выводит само понятие BI совершенно на новый уровень.

Для реализации такого уникального подхода разработчик использовал ключевой механизм — куб — который позволяет объединить несколько источников информации в единую модель данных. Далее, с помощью так называемых срезов пользователь извлекает из куба любые наборы данных, соответствующие его запросам, для дальнейшей визуализации или обработки. На практике продукт представляет собой серверное ПО с веб-интерфейсом, где вся работа с системой осуществляется в браузере.

Еще одной особенностью аналитической платформы является наличие нескольких визуальных инструментов, которые взаимодополняют и усиливают возможности друг друга. Пользователи имеют возможность работать с обширным комплексом виджетов и компоновать их в интерактивные отчеты в любых без ограничения форматах, от дашборда до инфографики.

Решение строилось на базе технологий ETL, OLAP, комплексных вычислений, статистических методов и машинного обучения. Данные компоненты значительно ускоряют процесс принятия решений со стороны менеджмента и делают прогнозы более точными.

Кроме того, программный продукт включает редактор форм ввода, редактор предметных областей, гибкую ролевую модель управления доступом пользователей как к функциям системы, так и к данным. Также пользователь системы может самостоятельно прописывать скрипты, конструировать и обучать нейросети генерировать значения в соответствии с поставленными задачами. Такой подход позволяет настроить систему в соответствии с любым, даже самым специфический запросом.

«Сегодня бизнесу как никогда важно быстро ориентироваться в спонтанно меняющихся условиях рынка и строить прогнозную аналитику, то есть предсказывать поведение процессов в перспективе. Мы создали комплексный продукт, который способен заменить все остальные инструменты для бизнес-анализа и сделает управление всеми активами и инфраструктурой предприятия прозрачным и эффективным. Мы видим, что у крупных заказчиков уровня enterprise существует практика создавать BI-системы под собственные потребности. Одна из особенностей Cubisio в том, что он состоит из визуальных инструментов, которые позволят решать широкий спектр задач для разных отраслей, не прибегая к программированию. В целом нужно отметить, что благодаря таким зрелым программным продуктам, приносящим ощутимые бизнес-эффекты, заказчики все увереннее выбирают российские решения», — сказал генеральный директор ООО «Специальные Информационные Системы» Александр Алексеев.

«ИТ-рынок, который покинули западные вендоры, возлагает большие ожидания на российских разработчиков ПО и оборудования. Мы видим, что команды мотивированы, многие успешно занимают освободившиеся ниши. Например, обновленный Cubisio составляет достойную конкуренцию зарубежным лидерам-производителям BI-систем. Такого успеха мы достигли благодаря отраслевой экспертизе наших специалистов и знанию внутренних процессов предприятий из разных сфер экономики. Также во время интеграции продукта в ИТ-инфраструктуру мы работаем в плотной связке с командой заказчика, такое партнерство позволяет быстрее и точнее настроить систему, чтобы выполнять одну из ключевых задач директоров по цифровому развитию – внедрение ИТ с целью получения бизнес-эффектов», — сказал генеральный директор ООО «Спинрум» Александр Крючков.

Аналитическая платформа Cubisio внесена в Реестр отечественного ПО и может без ограничений применяться как государственными и частными корпорациями, так и органами власти всех уровней.

Сегодня отечественные компании как никогда нуждаются в надежных инструментах, гарантирующих устойчивость и безопасность предприятия. Несмотря на то, что на конец на конец 2023 г. рынок систем для работы с данными в России на 70% состоял из западных решений, на рынке становится все больше проверенных и надежных аналитических российских решений, отвечающих всем требованиям со стороны заказчиков, и эксперты прогнозируют устойчивый рост проектов по внедрению данного класса систем в 2024 г.