Виртуальную SIM-карту на пять номеров новосибирцы могут купить в Telegram

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Новосибирцы смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер. Процесс покупки занимает около пяти минут. Об этом CNews сообщили представители МТС.

eSIM — это виртуальная сим-карта. В отличие от привычной SIM-карты, eSIM впаивают прямо в материнскую плату устройства. При этом поместить виртуальную SIM-карту можно не только в телефон, но и планшет или смарт-часы.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Предварительно пользователю нужно убедиться, что его устройство поддерживает технологию, а затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID можно активировать виртуальную SIM-карту на гаджете с помощью QR-кода.

«Новосибирск пока не лидер среди поклонников этой технологии. Однако пользователей eSIM становится все больше. Такие симки предпочитают обычным по нескольким причинам: во-первых, виртуальную сим-карту нельзя сломать или потерять, во-вторых, на устройствах с поддержкой eSIM можно хранить до пяти номеров и оперативно переключаться с одного на другой — например, с личного на рабочий. Кроме того, виртуальная симка — незаменимая вещь в путешествии за рубежом: можно добавить еще один номер от местного оператора и избежать роуминга», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В 2023 г. МТС дала возможность своим клиентам заказывать SIM-карту внутри популярного мессенджера. Услуга вызвала интерес у пользователей, теперь через бот можно получить номер без визита в магазин и доставки. 56% россиян уже пользуются чат-ботами в Telegram, для них это простой и быстрый способ купить eSIM и сразу же выйти на связь.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт в Telegram — мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, — это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% — это терминалы оплаты, устройства Samsung оказались на третьем месте.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.