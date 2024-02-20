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«Светец» обеспечил миграцию ПО «Системы-112» Вологодской области на отечественные ОС

Компания «Светец» обеспечила миграцию программного обеспечения на отечественные операционные системы для основного центра обработки вызовов государственной информационной системы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вологодской области» («Система-112»). Об этом CNews сообщили представители компании «Светец».

В рамках задач по импортозамещению весь функционал по приёму голосовых вызовов от заявителей, коротких текстовых сообщений, определения местоположения абонентских устройств, с которых поступил вызов на номер «112», а также все существующие интеграции «Системы-112» с внешними региональными, федеральными информационными системами и «Системами-112» смежных субъектов переведены под управление российских операционных систем и оборудования.

«Система-112» построена на программных продуктах компании «Светец». Решение прошло государственные приемочные испытания в декабре 2018 г. и было введено в промышленную постоянную эксплуатацию в 2020 г. В 2023 г. операторами системы обработано более 815 тыс. вызовов, поступивших на единый номер «112» с территории Вологодской области.

«Светец»» принимает активное участие в мероприятиях по развитию «Системы-112» и реализует непрерывное техническое сопровождение специализированного программного обеспечения системы в режиме 24х7.

Программные продукты компании «Светец», используемые для построения и модернизации «Системы-112», включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют методическим рекомендациям по переходу на использование российского ПО, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 г. № 21.

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«Светец» — российский разработчик программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей, входит в ГК «Ростелеком». Программные продукты компании зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения. Компания проводит полный цикл проектирования систем, участвует в НИОКР и разработке отраслевых нормативных документов. На базе собственных платформ компания «СВЕТЕЦ» реализовала более 500 проектов для операторов связи, банков, госструктур, в том числе для ПАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком», «АКАДО Телеком», ПАО МГТС, ПАО «МТС», Минцифры России, МЧС России, Министерства обороны России.

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