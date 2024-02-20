Robovoice перешел под управление экосистемы SL Soft (ГК Softline)

ГК Softline расширила портфель своего вендора SL Soft, передав ему в управление бренд Robovoice – российскую платформу для запуска голосовых ботов на базе ИИ, используемых в клиентских коммуникациях. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

SL Soft поэтапно консолидирует зрелые бизнес-приложения для интеллектуальной автоматизации: это позволяет предлагать заказчикам набор интегрированных продуктов с более широкой функциональностью и гарантировать максимальную совместимость решений. А также централизовать и усилить команды разработки и ввести единые стандарты технической поддержки.

Robovoice – это пользовательский No-Code сервис, который дает возможность создавать как базовые линейные, так и разветвленные сложные сценарии диалогов с пользователем, на основе которых функционируют голосовые боты. Благодаря набору методов API Robovoice можно интегрировать с внешней инфраструктурой заказчиков.

Скорость и гибкость разработки ботов на платформе обеспечивает графический интерфейс диалоговых сценариев, а глубину и вариативность интерпретации запросов клиентов – технологии ML и нейросетей.

Robovoice позволяет создать голосовых роботов под коммуникативные задачи подразделений маркетинга, сервисного обслуживания и поддержки клиентов, продаж, коллекшена, HR и рекрутмента и др. Ботам могут быть делегированы: обработка входящих звонков, первичный отбор персонала, актуализация потребности, опросы удовлетворенности, лидогенерация, запись на прием (перенос, отмена) и многие другие контакты.

«Robovoice отвечает потребностям заказчиков enterprise-сегмента, имеет опыт широкой эксплуатации платформы и подтверждение высокого уровня ее отказоустойчивости, – отметил Виктор Вайнштейн, управляющий директор SL Soft. – Мы ценим экспертизу команды Robovoice в реализации крупных отраслевых проектов и рады объединить усилия в продуктовой разработке и маркетинговом продвижении».

«Мы уверены, что партнерство с SL Soft откроет новые возможности развития, – отметил Александр Павлов, генеральный директор компании Robovoice. – Особый потенциал мы видим в масштабировании проектов посредством партнерской сети, а также в продуктовой интеграции. Технологии Robovoice оптимально дополняют портфель решений SL Soft и усиливают позиции компании в области цифровой трансформации».

M&A-активности SL Soft фокусируются на игроках, занимающих лидирующие позиции в индустрии. В портфель компании на текущий момент уже входят решения для управления цифровым контентом «Цитрос» и SOICA, интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов ROBIN, управления персоналом «БОСС», интеллектуальной обработки и анализа текстовой информации «Преферентум» и аналитики и прогнозирования Polymatica.

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SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.

Robovoice – российская пользовательская платформа для разработки голосовых ИИ-роботов. Компания – резидент «Сколково» и входит в Единый реестр отечественного ПО.