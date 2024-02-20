На российском пятизвездочном курорте внедряют автоматизированную систему учета основных средств с использованием ТСД Chainway

Автоматизированная система учета основных средств в ресторане пятизвездочного курорта Riviera Wellness Resort создана на базе программного обеспечения DM.Invent российского разработчика «Сканпорт» и терминалов сбора данных Chainway C60. Об этом CNews сообщили представители «Сканпорт».

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных ОКТРОН и разработчик программного обеспечения для мобильных бизнес-операций «Сканпорт» сообщают о завершении проекта по внедрению системы автоматизированного учета основных средств на базе технологии штрихового кодирования на одном из предприятий российского пятизвездочного курорта Riviera Wellness Resort.

Riviera Wellness Resort — курортный комплекс премиум-класса на берегу лазурного озера в Белгородской области. Ресторан «Ривьера» является частью курортного комплекса. На балансе ресторана числится большое количество основных средств, в том числе негабаритных, которые сложно контролировать. На момент обращения в компанию «Сканпорт» учет выполнялся вручную. Результаты инвентаризации фиксировались на бумаге, а на ввод данных в учетную систему требовалось дополнительное время. Такой подход не обеспечивал точной информации о количестве и состоянии основных средств, поэтому заказчик искал аппаратно-программное решение, которое позволило бы автоматизировать операции и обеспечило бы актуальную и точную информацию.

Решение должно было обеспечить переход с бумажного учета на автоматизированный, упростить и ускорить процесс инвентаризации основных средств, сократить влияние человеческого фактора на результаты операций, минимизировать пересортицу и убытки вследствие утрат и краж основных средств и обеспечить передачу данных о наличии ОС в учетную систему «1C».

Компания «Сканпорт» предложила решение на базе собственного программного обеспечения DM.Invent и терминалов сбора данных Chainway C60.

Chainway C60 — ручной компактный терминал сбора данных с 2D-сканером штрихкодов, физической клавиатурой и 4-дюймовым сенсорным экраном, с которым можно работать даже в перчатках. Аккумулятор емкостью 4350 мА-ч обеспечивает стабильную автономную работу в течение всей смены. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP65.

Приложение DM.Invent в связке с Chainway C60 позволило полностью автоматизировать учет ОС и выполнять следующие операции: создавать документы инвентаризации ОС прямо на терминале; получать задания из «1С»; добавлять фотографии основных средств; списывать брак с указанием причины;назначать материально ответственных лиц (МОЛ) за конкретное имущество; проводить ревизии в разрезе МОЛ, помещений и мест хранения; сравнивать плановое и фактическое количество ОС в режиме реального времени, фиксировать расхождения.

Внедрение решения позволило автоматизировать и упростить учет имущества, в том числе негабаритного; ускорить процесс инвентаризации ОС, повысить точность ее результатов; обеспечить обмен данными с учетной системой; быстро выявлять отсутствие ОС и вовремя выполнять их замену.

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Компания «Сканпорт» — разработчик и системный интегратор решений в области автоматизации бизнес-процессов на базе технологии штрихкодирования и RFID. Осуществляет проекты «под ключ» от разработки ТЗ до интеграции программного обеспечения и поставки оборудования. Собственная разработка компании — ПО DataMobile для терминалов сбора данных и мобильных устройств – позволяет реализовывать проекты любого уровня сложности для производств, складов, предприятий розничной торговли и других сфер бизнеса.

Дистрибуторская компания ОКТРОН — это команда профессионалов, обеспечивающая российский рынок качественными продуктами автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации. Высокая компетенция и специализированные сервисы обеспечивают партнерам и конечным пользователям необходимую поддержку в проектах. Компания предоставляет тестовое и демонстрационное оборудование, оказывает техническую поддержку и помощь разработчикам, осуществляет финансовые и логистические сервисы.

Shenzhen Chainway Information Technology Co. Ltd, Китай — является профессиональным поставщиком продуктов и решение в области RFID и технологии штрихового кодирования. Основанная в 2005 г. Тысячи клиентов из более 100 стран используют продукты Chainway в логистике, транспортной отрасли, здравоохранении, в финансовом бизнесе, в розничной торговле, энергетике, животноводстве, производстве, для обеспечения безопасности, на складах и т.д. Международные представительства компании, филиалы и партнерская сеть позволяют обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов по всему миру.