CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

«Микрон» начинает массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур»

Компания «Микрон» (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыла массовые продажи микроконтроллера «MIK32 Амур» (К1948ВК018). Приобрести «Амур» можно как у официальных дилеров, так и непосредственно на заводе «Микрон» (в катушках, 2,5 тыс. шт.).

«Микроконтроллер «MIK32 Амур» – наша первая микросхема общепромышленного применения на архитектуре RISC-V. Тестирование и отладка успешно пройдены, микросхема в серии, и теперь «MIK32 Амур» доступен у всех дистрибуторов АО «Микрон», в том числе в розничной продаже – у компании «Теллур Электроникс». Действует единая матрица цен для всех дилеров АО «Микрон», основанная на объеме годовой квоты потребителя», – сказал Александр Колесов, директор по продуктам компании «Микрон».

«MIK32 Амур» предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других потребительских и промышленных решений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Путин поручил создать в России тензорные и нейроморфные процессоры

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Глава ИТ-«дочки» «Ростеха» просит военную прокуратуру и Следственный комитет проверить ИТ-шников МЧС

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые продвинутые российские сервисы на основе нейросетей: выбор ZOOM

Лучшие подарки для автомобилистов: выбор ZOOM

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще