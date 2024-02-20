Fix Price в 2024 г. установит кассы самообслуживания в более чем 1 тыс. своих магазинов

Сеть магазинов низких фиксированных Fix Price на 2024 г. поставила план оборудовать еще более чем 1 тыс. своих магазинов в России кассами самообслуживания (КСО) – по две в каждой торговой точке. Точная цифра будет зависеть от технических возможностей магазинов. Об этом CNews сообщили представители Fix Price.

В настоящий момент опция оплаты без кассира доступна в 1389 магазинах Fix Price. Наибольшее их количество расположено в Московской области (156) и Москве (110), Краснодарском крае (101), Санкт-Петербурге (61), Челябинской (51) и Ростовской областях (50).

По данным аналитиков компании, в среднем возможностью самостоятельной оплаты пользуется около трети всех покупателей. Так, в январе доля чеков через КСО в сети составила 31,4%.

«Кассы самообслуживания в наших магазинах устанавливаются с 2022 г., и в этом году мы впервые начнем их устанавливать не только в новых, но и в действующих магазинах сети. Основное предназначение таких касс – снижение зависимости от работы персонала и предоставление удобства покупателям, которые предпочитают пользоваться безналичными способами оплаты и совершать покупки с максимальной скоростью. При этом у наших покупателей всегда останется возможность оплаты через обычные кассы, от установки которых мы также не отказываемся», – сказал Олег Лексин, начальник ИТ-службы Fix Price.

Оплатить товары с помощью КСО в Fix Price можно только безналичным способом – картой или по QR-коду.

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Fix Price – сеть магазинов низких фиксированных цен. Основана в 2007 г. Fix Price постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам. На 31 декабря 2023 г. сеть магазинов Fix Price насчитывала 6414 магазинов в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2023 г. компания управляла 13 распределительными центрами и работала в 81 регионе России, а также в восьми близлежащих странах. В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).