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Абоненты «Летай» остаются на связи во время морозов и снегопадов

Морозы и снегопады, которые привели к транспортному коллапсу и перекрытию федеральных трасс Татарстана, не повлияли на качество услуг связи абонентов «Летай». В январе оператор зафиксировал минимальный прирост аварийных инцидентов на базовых станциях – на 0,0039%. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Базовые станции «Летай», обслуживающие абонентов по всему Татарстану, смогли отразить снежные заносы и перепады температуры воздуха благодаря дополнительным обогревателям, которые позволили избежать выхода из строя активного оборудования и переохлаждения аккумуляторов. Это увеличило время их автономной работы при аварийных отключениях электроэнергии.

Несмотря на сложные погодные условия, «Летай» продолжил расширять покрытие сети. В январе 2024 г. оператор построил и модернизировал 19 базовых станций в 12 населенных пунктах Татарстана. К примеру, для жителей с. Старое Шугурово в Лениногорском районе впервые запустили мобильный интернет. Устойчивой связью и интернетом теперь пользуются и в поселках Отары и Новое Победилово в пригороде Казани, а также в с. Большие Кургузи (Зеленодольский район), с. Отар-Дубровка (Пестречинский район), п. Вязовка (Бугульминский район) и др. Мобильная передача данных ускорилась в два раза в Базарных Матаках (Алькеевский район). Также стабильное LTE-покрытие обеспечили в локациях с сезонной загруженностью сети: на проспекте Универсиады в Казани, в п. Бирюли (Высокогорский район) и д. Студенец (Верхнеуслонский район).

«Качество услуг связи не должно зависеть от погоды или удаленности населенного пункта от базовых станций, – сказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. – Для нас в приоритете по-прежнему остается комфорт наших абонентов. С 2013 г. мы строим разветвленную сеть, которая позволяет охватить поселки даже в самых отдаленных районах Татарстана и запустить в этих локациях базовую станцию в эфир. Порой, даже несмотря на низкую рентабельность проекта».

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