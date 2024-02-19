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Сервис «Торговый сбор Москва» обработал 2,5 тыс. обращений столичных предпринимателей в 2023 году

Справочно-интерактивный сервис «Торговый сбор Москва» в 2023 г. обработал 2,5 тыс. обращений от столичных предпринимателей. Пользователи чаще всего обращались к разделам, которые помогают узнать о выявленных объектах обложения торговым сбором, рассчитать ставки и уточнить законодательные нормы, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

«Сервис “Торговый сбор Москва” в мессенджере Telegram заработал в конце 2022 г. Он создан для помощи бизнесу, повышения финансовой грамотности предпринимателей и снижения количества налоговых правонарушений. За 2023 г. сервис обработал 2,5 тыс. заявок, а с начала 2024 г. — более 700 обращений. По нашим опросам, 98% пользователей удовлетворены качеством полученных ответов. Особенно сервис полезен для представителей малого бизнеса, у которых не всегда есть возможность своевременно отслеживать актуальные требования законодательства», – отметила Мария Багреева.

Сервис разработан совместно с Госинспекцией по недвижимости, которая выявляет неплательщиков торгового сбора и следит за своевременным внесением этого платежа. Кроме того, ведомство проводит активную разъяснительную работу с представителями бизнеса.

Пользователям ресурса доступны регулирующие нормативные правовые акты, актуальные изменения в законодательстве, справочная информация и необходимые формы документов по торговому сбору, а также возможность быстро и в удобном формате получить ответы на интересующие вопросы. Кроме того, указав ИНН, можно узнать о наличии актов о выявлении нового объекта обложения торговым сбором или нахождении торгового объекта в списке неплательщиков.

Ресурс выделяется тем, что в его разделе «Расчет ставки торгового сбора» доступен калькулятор, с помощью которого предприниматель, указав необходимые параметры, может самостоятельно определить ставку торгового сбора по принадлежащим ему торговым объектам в зависимости от вида предпринимательской деятельности и места их расположения. Кроме того, в связи с изменением законодательства с 2024 г. раздел по расчету ставок был дополнен и теперь состоит из двух подразделов: расчет по ставкам, действующим до 2024 г., и расчет по новым ставкам. Это дает дополнительные удобства налогоплательщикам.

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