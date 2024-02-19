«Русалокс» будет участвовать в эксперименте по маркировке светодиодной продукции

Портфельная компания «Роснано» «Русалокс» планирует принять участие в эксперименте по добровольной маркировке радиоэлектронной продукции, проводимом правительством России. Об этом CNews сообщили представители Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

«Роснано» выступило одним из инициаторов данной инициативы, нацеленной на борьбу с контрафактной продукцией и недобросовестной конкуренцией. Кроме того, внедрение маркировки и возможность отслеживания всего пути продукции от изготовителя до конечного потребителя позволит минимизировать возможность уклонения от уплаты налогов. А также даст объективную картину рынка светотехнической продукции, что позволит более эффективно разрабатывать меры государственной поддержки отечественных производителей.

«Мы занялись этой темой не случайно. Наша компания «Русалокс» многократно сталкивалась с фактами нечестной борьбы на конкурсах по поставке светодиодных светильников. На сегодняшний день маркировка продукции является наиболее совершенным механизмом борьбы с такими рыночными девиациями. Государство планомерно внедряет такую систему в различных отраслях. Эксперимент в радиоэлектронике, который продлится до 28 февраля 2025 г., должен подтвердить эффективность технологий нанесения маркировки и создать работоспособную схему взаимодействия всех участников рынка. Мы ожидаем, что он окажется удачным и система маркировки радиоэлектронной продукции станет обязательной», - отметил директор по организации закупочной деятельности УК «Роснано» Артем Мишин.

«Для нас, российского производителя светодиодных систем освещения и электронных компонентов для них, важна поддержка государства и создание честных конкурентных условий, особенно при государственных закупках, где зачастую низкая стоимость является определяющей при выборе победителя. Надеюсь, что данный эксперимент будет способствовать исчезновению «серого» импорта светодиодной продукции», - сказал генеральный директор «Русалокс» Роман Бусло.