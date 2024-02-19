Российский разработчик BI-продуктов Quillis вывел на рынок бесплатное Self-Service решение для аналитики

Российский разработчик Quillis вывел на российский рынок бесплатное BI-решение Lerimi для самостоятельного создания отчетов.

Ключевые особенности — это возможность развернуть Lerimi в ИТ-инфраструктуре пользователя в два клика без привлечения разработчиков, создавать повествовательные отчеты, анализировать и акцентировать важные бизнес-показатели без глубокой экспертизы в аналитике данных благодаря самостоятельной работе в программе, визуализировать данные на уровне дизайн-студии, работать в одиночку и с командой. Об этом CNews сообщили представители Quillis.

Бесплатная и интуитивно понятная программа закрывает потребности в простом инструменте для аналитики данных и их визуализации для руководителей и стейкхолдеров. Также продукт поможет анализировать, выстраивать и вычленять важные данные, собирать отчеты сотрудникам HR-департаментов, маркетинга и административно-хозяйственных отделов.

Важное отличие от сложных BI-систем в том, что Lerimi позволяет быстро и без предварительного обучения пользователя решать простые задачи. Освоить программу можно на конкретной задаче за несколько часов.

«В течение нескольких лет мы внимательно изучали потребности клиентов и нашли то решение, которое необходимо практически каждому пользователю, который будет так или иначе соприкасаться с данными, – сказала Елена Вышинская, владелец продукта Lerimi. – Еще до релиза мы получили ряд заявок на демоверсию Lerimi от бизнеса в сфере энергетики, девелопмента и ретейла. Это подтверждает, что инструмент востребован в России, особенно в свете импортозамещения софта».

Lerimi позволяет собирать разные виды отчетов. Например, простой отчет для отслеживания ключевых показателей, представленных в виде графиков, или сделать построение сторителлинга на основе аналитики данных — разбивать отчет по листам, выстраивать его логическую композицию, дополнять иллюстрациями, добавлять графики, фокусировать внимание пользователя на нужных показателях.

Новый продукт от Quillis поможет в разных отраслях. Например, в ретейле при продаже на различных торговых площадках: Ozon, Wildberries, через соцсети и с физическим магазином. Программа делает когортный анализ по клиентам, отслеживает динамику выручки по каналам продаж, помогает видеть зависимость показателей, что позволяет корректировать стратегию продаж.

Для анализа и последующей визуализации Lerimi интегрируется с любым количеством источников данных. Это могут быть базы данных ClickHouse, Postgres, MySQL и Oracle, файлы-источники — это CSV и Excel, например, из CRM, «1С» или HR-программы. Для использования не требуются специальные знания, помощь вендора или разработчиков. Подход Self-Service, в котором реализована программа, дает быстрое и самостоятельное построение отчетов — без инженеров и аналитиков.