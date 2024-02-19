Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1

Компании «Роса» и HostVM объявили об успешной совместимости своих решений в области виртуализации, построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и организации терминального доступа. Теперь платформа HostVM VDI совместима с платформой виртуализации Rosa Virtualization версии 2.1.

Платформа HostVM VDI предоставляет набор функций и инструментов для создания, управления и масштабирования виртуальной инфраструктуры с минимальными затратами. HostVM VDI имеет возможности по виртуализации ресурсов, управлению работой пользователей и мониторингу инфраструктуры.

Платформа виртуализации Rosa Virtualization обеспечивает высокую степень надежности, безопасности и производительности виртуальных сред. Она предоставляет виртуальные ресурсы с гибкой конфигурацией, а также автоматическое резервное копирование и восстановление данных для обеспечения бесперебойной работы предприятий.

Совместимость HostVM VDI и Rosa Virtualization версии 2.1 объединяет преимущества обеих платформ в едином решении. Благодаря этому предприятия смогут создавать свою виртуальную инфраструктуру, организовать работу с виртуальными рабочими столами и обеспечивать терминальный доступ.

Компании продолжают развивать свое сотрудничество и работать над решениями в области виртуализации и ИТ-инфраструктуры.