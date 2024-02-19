«Наносемантика» обновила функциональность диалоговой ИИ-платформы DialogOS

Компания «Наносемантика», разработчик решений на основе нейросетей, создала инструмент для анализа работы диалоговых роботов. Конструктор отчетов на ИИ-платформе DialogOS позволит пользователю отслеживать эффективность работы цифрового ассистента, не привлекая к этому разработчиков.

«Наносемантика» расширила функциональность специализированной платформы DialogOS для создания и управления цифровыми ассистентами, добавив возможность отслеживать статистику их работы. Пользователям ИИ-продукта доступен понятный интерфейс, с помощью которого они могут самостоятельно расставлять метки в ответах ассистента в виде специального флага. При попадании в диалоговый узел, который содержит такую разметку, в базе данных сохраняется сработавший флаг и указанное в нем значение. На основе этих данных конструктор формирует аналитический отчет об эффективности цифрового ассистента.

Ранее сформировать подобный отчет можно было только силами ИТ-специалистов. Опытные разработчики с помощью инструментов аналитики «вытаскивали» из системы необходимые показатели, что требовало времени и отвлекало специалистов от основной работы по развитию ИТ-систем. При этом эффективность работы чат-бота может иметь значительное влияние на бизнес-показатели, а также сказываться на уровне удовлетворенности пользователей услугами в целом.

Параметры, по которым модуль оценит работу диалогового робота, пользователь сможет выбрать самостоятельно. Это может быть статистика по количеству человек, которые обратились к цифровому ассистенту с конкретным вопросом, доля успешных кейсов, когда пользователь смог решить свой вопрос через чат-бота, или процент ошибок – случаев, когда бот сработал неэффективно.

«Цифровые ассистенты часто становятся первым звеном, с которым соприкасается клиент. Поэтому его корректная работа ─ это важная метрика в общей картине бизнес-аналитики. Развивая ИИ-платформу DialogOS, мы стремимся сделать цифровых ассистентов не просто трендовой технологической новинкой, но важным инструментом, который оптимизирует затраты и одновременно упрощает в использовании и делает понятнее в управлении сам продукт. Это продвигает решение на рынке и делает его более востребованным», ‒ сказал Григорий Шершуков, директор по продуктам компании «Наносемантика».