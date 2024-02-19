«КОРУС Консалтинг» помог компании «Абамет» перейти на российскую CRM-платформу

ГК «КОРУС Консалтинг» перевела процессы продаж и сервисного обслуживания ведущего поставщика металлообрабатывающих станков «Абамет» на отечественную платформу «Битрикс24». Вместе с миграцией ключевых бизнес-процессов и исторических данных была проведена интеграция CRM с ERP-системой и интернет-магазином.

«Абамет» является крупнейшим поставщиком высокопроизводительных металлообрабатывающих станков в России и Белоруссии. Компания присутствует на рынке более 30 лет, имеет более 5000 активных клиентов и свыше 100 сотрудников.

«КОРУС Консалтинг» работает с «Абамет» с 2019 года – в тот момент компания внедрила CRM-решение на базе Microsoft Dynamics 365 Online. Однако в связи с невозможностью продлить сроки действия лицензии на программную платформу Microsoft, перед «Абамет» встал вопрос о необходимости оперативного переноса всех данных и ключевых бизнес-процессов в области продаж и поддержки клиентов на новое ИТ-решение.

Учитывая функциональность CRM, необходимую как для обеспечения текущих процессов, так и для возможности развития системы в будущем, эксперты «КОРУС Консалтинг» предложили использовать российскую платформу «Битрикс24 CRM».

На первом этапе проекта за четыре месяца основные процессы продаж и сервисного обслуживания были адаптированы для работы в «Битрикс24 CRM», а также выполнена миграция исторических данных. Дополнительно была реализована интеграция CRM с ERP-системой на базе платформы 1C и интернет-магазином компании с учётом использовавшихся ранее методов обмена данных между информационными системами.

Специфика продукции, которую поставляет «Абамет», заключается в том, что продажи основного оборудования сопровождаются большим количеством сопутствующих товаров и опций. В связи с этим коммерческие предложения и заказы могут содержать около 200 позиций. Для оптимизации времени и других ресурсов, которые требуются для подготовки списка товаров в коммерческих предложениях и заказах, специалисты «КОРУС Консалтинг» создали уникальное решение внутри CRM. Это модуль, позволяющий менеджерам автоматически добавлять в коммерческие предложения позиции из каталога номенклатуры, который содержит более 150 тысяч наименований продукции.

«За последние пять лет CRM стала для нас незаменимым инструментом. Детальный анализ клиентской базы, автоматизация процесса продаж и планирования сервисных работ с помощью одного окна CRM помогли обеспечить высокий уровень сервиса, который мы предлагаем нашим клиентам, не переставая его совершенствовать. Специалисты «КОРУС Консалтинг», оперативно перенесли все исторические данные на новую платформу, а также выделили наиболее критичные процессы с точки зрения бизнеса и реализовали их в «Битрикс24», – рассказал Илья Шемякин, генеральный директор «Абамет».

«Для нас было важно поддержать давнего заказчика и помочь пользователям компании сохранить удобный инструмент. Так как мы знали нюансы CRM-системы «Абамет» и понимали, как она будет развиваться, мы смогли полностью перенести ключевые процессы и подготовить систему к дальнейшему развитию. А за счет обучающих семинаров и подготовленных материалов сотрудники начали сразу использовать функциональность новой CRM в полном объеме», – отмечает Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «КОРУС Консалтинг».