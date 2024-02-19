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Корпоративные пользователи «Ред ОС» теперь могут автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на все ПК организации

Корпоративные пользователи «Ред ОС» получили возможность автоматически устанавливать продукты «Р7-Офис» на всю ИТ-инфраструктуру организации. Установка «Р7-Офис» осуществляется с помощью готовых конфигураций «Ред Адм» (подсистема «Управление»). Также можно настроить автоматическую установку пакета «Р7-Офис» с использованием новой подсистемы, входящей в состав Промышленной редакции — «Централизованная установка ОС». С её помощью администратор может создавать сценарии, которые будут выполняться автоматически после установки ОС на всех выбранных устройствах: выбрать язык системы, её параметры, запустить процесс установки необходимых программ. Продукты «Р7-Офис» включены в подборку опций при сборке такого сценария.

Для того, чтобы установить продукты десктопные редакторы «Р7», «Р7-Графика» или «Р7-Органайзер» на все или несколько отдельных рабочих компьютеров, нужно войти в веб-интерфейс управления приложения «Ред Адм» и настроить конфигурацию с использованием специального сценария, созданного системными инженерами «Р7-Офис» совместно с командой «Ред Софт». Для каждого продукта «Р7» он является уникальным. Подробная инструкция по установке продуктов Р7 опубликована на сайте поддержки «Р7-Офис».

«Решение «Ред Адм» разрабатывалось для того, чтобы в руках администраторов оказался универсальный и удобный инструмент, который поможет управлять инфраструктурой даже самого крупного предприятия из единого интерфейса. Продукты «Р7» очень востребованы в рамках импортозамещения. Теперь администратору не придётся устанавливать весь программный пакет «Р7-Офис» по отдельности на каждое устройство в компании, достаточно будет настроить конфигурацию и установить «Р7» на всю корпоративную сеть или необходимое число рабочих станций автоматически», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Корпоративные клиенты, использующие «Ред ОС», получили возможность устанавливать продукты «Р7-Офис» быстрее и проще. Это удалось благодаря плодотворному сотрудничеству с нашими партнерами из «Ред Софт». Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши продукты становились еще более удобными для пользователей, и это улучшение — тому подтверждение», — отметили в «Р7-Офис».

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