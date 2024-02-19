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ИТ-компания Alial group перевела кадровые процессы в Directum HR Pro

Alial group выстроила с работниками цифровую коммуникацию — 100% штата ИТ-компании трудится удаленно.

С помощью «коробочной» версии Directum HR Pro в цифровой вид перевели все ключевые кадровые процессы: прием на работу и увольнение; управление отпусками; оформление справок и служебных записок.

Сотрудники Alial group — рядовые работники, специалисты кадровой службы и руководители — отмечают, что взаимодействовать по трудовым вопросам в цифре удобно, по итогам проекта HR-процессы перешли на новый уровень.

«С внедрением Directum HR Pro мы по-настоящему прочувствовали, что такое автоматизация документооборота. Мы стали ближе, прозрачнее, быстрее, а самое приятное, что стопка бумаг на столе существенно сократилась», — сказала Татьяна Гришкова, руководитель проекта, Alial group.

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