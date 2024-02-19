EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей на собственном производстве электротехнической продукции

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) запустила в Собинском районе Владимирской области модернизированное импортозамещающее производство низковольтной электротехнической продукции. На современном оборудовании была внедрена собственная аналитическая платформа промышленного интернета вещей (IIoT) EKF Connect Industry, предназначенная для дистанционного мониторинга и анализа эффективности производства. Об этом CNews сообщили представители ФРП.

Инвестиции в модернизацию превысили 288 млн руб. Из них 144 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Проекты развития». На предприятии создано более 120 высокопроизводительных рабочих мест.

Разработанная компанией облачная IIoT-платформа призвана повысить эффективность производства. В частности, она позволяет оптимизировать технологический процесс, сокращая время простоя и повышая эффективность использования оборудования, фиксировать аварийные сбои техники, анализировать энергозатраты, выявлять и устранять источники энергопотерь.

«EKF — первая российская электротехническая компания, которая разработала и внедрила собственную облачную IIoT-платформу для анализа производственных процессов. Внедрение стало возможным благодаря модернизации нашего производства в поселке Ставрово при софинансировании ФРП, а также поддержке Минцифры. В результате мы увеличиваем объем и ассортимент выпускаемой продукции, повышаем коэффициент использования оборудования на 15-20%, снижаем затраты на энергопотребление на 10-15% в первый год с последующим ежегодным снижением на 3-5%. С учетом полученного опыта мы планируем предложить нашу IIoT-платформу EKF Connect Industry другим предприятиям для внедрения», — сказал генеральный директор ООО «Электрорешения» Дмитрий Кучеров.

После выхода на проектную мощность EKF ежегодно сможет выпускать на производственной площадке в Ставрово до 6,2 млн розеток и выключателей, 4 млн кабельных вводов, 570 тыс. распределительных щитов, 770 тыс. каучуковых и 830 тыс. силовых разъемов.

После завершения первого этапа модернизации EKF увеличил локализацию продукции с 15% до 35%, при этом до конца 2025 года планируется довести этот показатель до 50%. Компания планирует существенно нарастить свою долю рынка в сегментах розеток и выключателей, кабельных вводов, распределительных щитов, каучуковых и силовых разъемов.

EKF создает высокотехнологичные решения и поставляет электротехническую продукцию строительно-монтажным организациям, промышленным предприятиям, девелоперам, а также реализует ее через специализированную розницу, DIY-ритейлеров, онлайн-маркетплейсы и собственный интернет-магазин.

***

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной и критически важной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Автокомпоненты» – помочь выпускать компонентную базу для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники, а программа «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии, а программа «Маркировка товаров» — установить оборудование для прослеживаемости продукции. Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. По одной из них — «Проекты лесной промышленности» — финансирование позволяет приобрести деревообрабатывающее оборудование. В ФРП работает консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам. Фонд создан в 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путем преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». ФРП выступает одним из ключевых инструментов реализации промышленной политики в соответствии с 488-ФЗ. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является Наблюдательный Совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга России Д.В. Мантуров. По поручению Минпромторга России госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ в рамках 82-ФЗ.

ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании — разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят 2 производственные площадки во Владимирской области, 7 логистических центров, а также собственное R&D-подразделение и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Общая численность сотрудников составляет более 2 тыс. человек. В EKF соблюдаются принципы устойчивого развития: компания активно реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддерживает проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6 тыс. субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.