«DатаРу» расширила линейку СХД и систем резервного копирования

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» выпустил на рынок новые модели систем хранения данных и инструментов резервирования. Оборудование подходит для компаний с разными объемами задач и доступно для быстрых поставок со склада в Москве.

Линейка СХД пополнилась продуктами для начального и среднего уровня развития базовой ИТ-инфраструктуры, которые подойдут под разные объемы бизнес-задач. В модельный ряд вошли СХД начального уровня «ДатаРу МСА», оптимальные для небольших компаний с выгодным соотношением емкости и цены. При этом они поддерживают ряд востребованных технологий, таких как моментальные снимки базы данных — то есть создание мгновенных копий — и их асинхронную репликацию.

Также в линейке «DатаРу» появилась новая модель среднего ценового сегмента — СХД «ДатаРу ПР». Это модель категории mid-range с четырехконтроллерной модификацией, которая поддерживает технологию дедупликации данных, а также синхронную репликацию, способную обеспечить околонулевой RPO для катастрофоустойчивых конфигураций. Данные не будут потеряны даже в случае прерывания операций.

Расширился и модельный ряд систем резервного копирования. Так, появился дисковый бэкап «ДатаРу СО», построенный на базе эффективных алгоритмов дедупликации. Модель отличают изменяемые размеры блока, что позволяет достигнуть максимально высокого коэффициента дедупликации — около 20 к 1. Модельный ряд «ДатаРу СО» включает несколько конфигураций, рассчитанных на разный объем хранения и скорость бэкапа данных.

Наконец, сегмент решений для резервного копирования в линейке будет представлен ленточными библиотеками «ДатаРу МСЛ». Они охватывают конфигурации от 40 до 640 картриджей стандарта LTO и от одного до 48 ленточных приводов стандартов LTO-9, LTO-8, LTO-7 и LTO-6 — в зависимости от объема бизнес-задач.

«DатаРу» стремится расширять свой продуктовый портфель так, чтобы нужное решение мог найти заказчик из любой отрасли. В новой линейке представлены модели СХД, созданные под требования бизнеса разных масштабов и возможностей — от небольших компаний до крупных производств. Клиенты смогут подобрать те варианты решений для базовой ИТ-инфраструктуры, которые соответствуют их целям и задачам в развитии бизнеса и технологического ландшафта», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «DатаРу».

«DaтaРу» — российский вендор технологических решений и сервисов. Компания производит серверное и сетевое оборудование, системы хранения данных, решения для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Также «DатаРу» предоставляет услуги в области консалтинга по продуктам для обработки Big Data, ERP-решениям и другим бизнес-приложениям, занимается сервисной поддержкой цифрового рабочего пространства и аутсорсингом печати.