VisionLabs займется разработкой ИИ-решений для медицины

Компания VisionLabs запускает новое направление в рамках продуктовой стратегии по расширению портфеля технологий, в которую ранее вошли аналитика атрибутов человека и аналитика брака в сфере промышленности и т. д. В новой медицинской сфере первой технологией стало распознавание злокачественных образований почек на снимках компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Решение для обнаружения злокачественных образований почек основано на предобученных нейронных сетях, которые автоматически находят и локализуют на изображении объемные участки, отличающиеся по плотности от окружающих тканей почки. Это позволит увеличить скорость первичной обработки снимков и оптимизировать работу врача.

Технология работает со снимками компьютерной томографии брюшной области, сделанными без контрастного усиления. Такие исследования проводятся в клиниках в больших объемах и назначаются, в том числе и тогда, когда у пациента нет подозрений на наличие новообразований, поэтому у врачей, работающих с ними, может не быть специализации в онкологии. Анализ изображения с помощью алгоритмов VisionLabs поможет снизить нагрузку на них и автоматически выделит зоны, на которые необходимо обратить внимание для вынесения итогового заключения. Система не ставит диагнозы самостоятельно и предназначена для помощи врачу и поддержки принятия врачебных решений.

Технология встроена в комплексное решение от VisionLabs. Система принимает на вход зашифрованный файл в стандартизированном формате DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine — медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов) и извлекает из него медицинский снимок, который необходимо обработать. После чего сегментирует изображение по группам пикселей, каждая из которых характеризует один смысловой объект, и детектирует из них злокачественные образования. После чего решение выдает ответ в необходимом для обработки внешней системы формате, где обозначены такие параметры, как наличие патологии, ее расположение, размер, плотность и классификация. Обработка изображения и формирования по нему отчета в среднем занимает порядка двух-трех минут.

В планах компании масштабировать использование сервиса, а также создать новые с распознаванием патологий печени и надпочечников, а также аневризмы аорты и мочекаменной болезни. Кроме того, VisionLabs намерена предложить данные ИИ-решения медицинским центрам в других регионах России и на международных рынках.

«Наша новая технология VisionLabs Kidney Tumor Detector поможет расширить возможности клинической диагностики и обеспечит более точное и быстрое выявление образований в почках, улучшая качество медицинского обслуживания. Медицина сейчас – одно из наиболее перспективных направлений развития ИИ, поэтому мы решили масштабировать опыт VisionLabs на распознавание медицинских изображений и обнаружение патологий. Сейчас в клиниках проводится большое количество исследований, которые требуют внушительных временных ресурсов, наш ИИ-сервис оптимизирует эти процессы и сэкономит время врачей», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

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VisionLabs — компания области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs.