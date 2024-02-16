Столичный производитель наладит серийный выпуск новой модели газоанализатора для Арктики

Московский производитель контрольно-измерительных устройств — компания «Промприбор-Р» — разработал новую модель газоанализатора в арктическом исполнении. Оборудование успешно прошло испытательные тестирования и готово к сертификации и серийному производству. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Сегодня в отрасли столичного приборостроения работает около 760 производств. Компании вносят значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны, а также в повышение научно-технического потенциала и наращивание экономической эффективности региона. Активному развитию предприятий способствует созданный в городе комфортный инвестиционный климат. Например, столичный производитель создал новую модель газоанализатора для работы в сложных климатических условиях. Такой датчик сохраняет работоспособность при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Линейка прошла ряд испытаний и во втором квартале 2024 г. будет запущена в серийное производство», — сказал Владислав Овчинский.

Датчик надежно закрепляется на территориях с глубоким снежным покровом и устойчиво фиксируется в условиях сильного ветра. Данные с устройства передаются пользователю на расстоянии до нескольких сотен метров без потери качества сигнала, а пульт дистанционного управления позволяет настраивать анализатор без необходимости вскрытия датчика.

«Большое количество месторождений нефти и газа России находится в регионах с достаточно жесткими климатическими условиями. Поэтому мы как производители оборудования для обеспечения промышленной безопасности не можем обойти стороной запросы наших потребителей на специальные модификации и исполнение приборов, способных надежно работать в суровых северных широтах. Сегодня производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать до 4,5 тысячи приборов в арктическом исполнении», — сказал генеральный директор компании Иван Лебедев.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан ряд антикризисных инструментов.