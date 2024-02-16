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«Росэлектроника» создаст микросхемы для бортового оборудования летательных аппаратов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» ведет разработку линейки интегральных микросхем и микросборок, которые будут использоваться в бортовых системах электропитания летательных аппаратов. Создаваемая ЭКБ обладает динамическими характеристиками на уровне ведущих зарубежных производителей. Старт серийного производства запланирован на 2025 г.

Новые электронные компоненты способны функционировать в температурном диапазоне от -60 до 125 градусов по Цельсию, имеют встроенную защиту от пониженного напряжения питания и статического электричества. Изделия планируется применять в бортовых системах электропитания летательных аппаратов, а также в схемах управления электроприводами.

Ключевой особенностью новых микросхем и микросборок является наличие емкостной гальванической развязки, реализованной на самих кристаллах. Благодаря применению современных технологических процессов, разработчикам ЭКБ удалось добиться эксплуатационных характеристик, соответствующих аналогичным изделиям ведущих иностранных производителей: Infineon, International Rectifier, Texas Instruments и других.

Разработкой комплектующих в составе «Росэлектроники» в инициативном порядке занимается НПП «Пульсар».

«Обеспечение технологического суверенитета – одна из ключевых задач российской промышленности, и мы продолжаем активную работу на таком чувствительном направлении, как микроэлектроника. До конца 2024 г. предприятие планирует завершить этап разработки и уже в следующем году приступить к производству новой ЭКБ», – сказал заместитель генерального директора по технологическому развитию и производству НПП «Пульсар» Сергей Корнеев.

В номенклатуру новых изделий входят высоковольтные одно- и двухканальные драйверы для управления мощными N- и P- канальными транзисторами с напряжением до 600 В.

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