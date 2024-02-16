Новый релиз CDP CleverData Join: фокус на безопасности, авторизации, ролевой модели и UI

Компания CleverData (входит в группу «Ланит») представила новую версию CDP CleverData Join – ИТ-решение для управления клиентскими данными. Платформа получила ряд изменений, оптимизирующих производительность и повышающих безопасность использования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Обновления коснулись авторизации: в процесс добавлен механизм Single Sign-On (SSO), благодаря которому реализована возможность единого входа через учетную запись во внешнем провайдере идентификации Microsoft Azure. Теперь пользователю системы не нужно хранить ещё одну пару из логина и пароля, так как он будет авторизоваться через основную учетную запись организации, все требования к политике хранения пароля будут учтены автоматически.

Доступ в CleverData Join теперь можно выдать с помощью добавления пользователя в заранее определенные группы, а закрытие будет произведено системой. Роли пользователей определяются, исходя из маппинга, заданного при настройке подключения. Она производится как со стороны провайдера идентификации, так и на стороне CleverData Join при помощи удобного интерфейса. В дальнейшем планируется расширить список доступных провайдеров идентификации.

Также добавили новые ролевые модели. Пользователям выдается доступ к Audience Manager and Tag Manager Editor — для сотрудников, которые обладают полным доступом как к редактированию сущностей менеджера тегов (с возможностью публикации контейнера), так и к редактированию таксономии. Появилась и роль Security Specialist Without Viewing, созданная для безопасного администрирования организации и её пользователей без какого-либо доступа к данным клиентов или конфигурации основных модулей продукта.

Обновления коснулись и UI. Теперь в сообщениях об ошибках не будет их технологических описаний и чувствительной информации. Доработана авторизация (взаимодействия, связанные со сбросом пароля). Исправлен скроллинг во вложенных папках файлового менеджера и обновлен логотип платформы.

По части безопасности и оптимизации процессов были проведены следующие работы. Для данных, выгруженных в ClickHouse, проведена оптимизация формата хранения, что позволит анализировать последовательности событий по объединенным профилям более точно. В технологический мониторинг добавлено отслеживание инстансов адаптеров, которые находятся в запущенном состоянии дольше ожидаемого интервала времени. Также теперь возможен проактивный мониторинг этого компонента системы. Продолжается обновление библиотек компонентов обработки данных - Apache Flink обновлён до версии 1.16.2. Добавлены улучшения, связанные с безопасностью запросов в браузере.

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CleverData — разработчик решений для управления клиентскими опытом и приватной работы с данными. В продуктовое портфолио компании входят решения для управления клиентским опытом – CDP CleverData Join, система управления тегами на сайте или в мобильном приложении — CleverData Tag Manager. CleverData обслуживает федеральные торговые сети и банки, ведущие мировые агентства, производителей товаров премиум-сегмента, медиа и другие крупные компании. Компания основана в 2014 году и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда «Ланит» — 14,5 тыс. человек.