Губернатор Томской области подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с «Группой Астра» и АНО «Томский консорциум»

Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал трехстороннее соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с российским ИТ-разработчиком «Группой Астра» и Ассоциацией некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций». Мероприятие состоялось в рамках III Международного форума по кибербезопасности CyberV - 2024 в Томске. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Томская область еще с 2018 г. начала серьезно заниматься импортозамещением. Департамент цифровой трансформации администрации Томской области несколько лет назад запустил внедрение ОС Astra Linux и продуктов «Группы Астра», переводя на них собственные подведомственные организации. Кроме этого, Департамент здравоохранения региона также выбрал ОС разработчика для своих учреждений. На продукты «Группы Астра» переходят и другие государственные организации, например, Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг «Мои Документы».

Учреждения средне-специального образования области также давно и активно используют отечественную ОС Astra Linux. Налажено сотрудничество с вузами, они начали приобретать программные продукты «Группы Астра» еще несколько лет назад. В регионе уже практически сформирована база студентов, которые обучены работе с продуктами вендора и легко могут эти знания применять на практике. Такие специалисты важны местным компаниям для обеспечения успешной миграции на российские ИТ-решения.

С 2021 г. «Группы Астра» сотрудничает с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Программным продуктам разработчика обучают студентов в рамках таких дисциплин, как «Безопасность операционных систем», «Программно-аппаратные средства защиты информации», «Безопасность сетей ЭВМ», «Прикладная криптография». А с 2020 г. работает авторизованный учебный центр ООО «УЦ Сибири», где можно пройти курсы администрирования ОС Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе и расширенные.

На данный момент важный проект АНО «Томский консорциум» – создание центра суверенных ИT-решений для ускорения внедрения российских ПО и техники. ТУСУР и ТГУ (входят в консорциум) в коллаборации с Большим университетом Томска выступили с инициативой, чтобы Томск стал хабом по генерации, обобщению и внедрению отечественного ПО, усилив его образовательной частью. Среди конкретных задач центра - оценка и сертификация ПО на предмет совмещения с компьютерной, офисной техникой. Также планируется преподавание курсов как для массового потребителя, так и для специалистов. В частности, ТУСУР хочет организовать обучение на тему информационной безопасности. Формирование в Томске комплексного проекта по созданию центра суверенных ИT-решений поддержано Законодательной Думой Томской области. В этом проекте в том числе предполагается участие крупного отечественного разработчика «Группы Астра».

«В связи с тем, что в ближайшие годы госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на отечественный софт, Большой университет Томска инициировал проект по созданию ИT-хаба суверенных технологий. Для реализации проекта нам необходимо подключение отечественных вендоров, а «Группа Астра», безусловно, один из лидеров среди российских разработчиков отечественного ПО. Совместно мы сможем прорабатывать вопросы внедрения ПО, апробации и тестирования российских программных продуктов с точки зрения совместимости с российскими вычислительными аппаратными средствами для проверки совместимости и корректности работы, а также готовить кадры под разработку отечественного ПО», — сказал заместитель председателя консорциума АНО «Томский консорциум», ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

«Подписание трехстороннего соглашения — это логичное продолжение и серьезное укрепление нашего сотрудничества с Томской областью. Мы совместно с партнерами не первый год развиваем ИТ-импоротозамещение в регионе, обеспечивая комфортную миграцию инфраструктуры различных предприятий и организаций на отечественные решения. Для нас приоритетным является также развитие направления образования. Обучение специалистов работе с отечественными продуктами - ключевая задача и способ быстро и успешно решить вопрос с дефицитом кадров», — отметил коммерческий директор «Группа Астра» Антон Бугрецов.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций» является оператором взаимодействия региональной власти с научно-образовательным комплексом Томской области и связующим звеном между промышленностью, прикладной наукой, вузовской и академической средой. Задача консорциума - повышение эффективности и качества научно-образовательной и инновационной деятельности, приоритеты его деятельности связаны с прорывными проектами, определяющими будущее региона. В консорциум входят шесть университетов, 10 академических институтов и Томский научный центр СО РАН.

Проект реализуется с 2019 г. В консорциум, сохранив юридическую самостоятельность, вошли все местные вузы и научно-исследовательские институты. Интеграция необходима для повышения конкурентоспособности томского образования и науки в России и мире и для развития Томска как города-университета.