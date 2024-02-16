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Efsol реализовала проект облачной ИТ-инфраструктуры для «Панда Групп»

Компания «Панда Групп» получила облачную ИТ-инфраструктуру для работы с несколькими конфигурациями «1С». Оперативное развертывание на базе облака Efsol и предоставление лицензий «» в аренду сделало проект экономически выгодным для клиента.

В Efsol Oblako обратилась компания «Панда Групп», которая специализируется на разработке и производстве гидравлического грузоподъемного оборудования и систем парковок автомобилей. Требовалось организовать отказоустойчивую инфраструктуру для работы с разными конфигурациями «1С»: ERP, ЗУП и БП, а также обеспечить техническую поддержку инфраструктуры и пользователей.

Перед инженерами Efsol были поставлены следующие задачи: развернуть облачную инфраструктуру с конфигурацией «1С:ERP»; обеспечить высокий уровень отказоустойчивости, позволяющий бесперебойно работать в рамках одного сервиса с конфигурациями «1С:ERP», «1С:ЗУП» и «1С:БП»; предоставить поддержку инфраструктуры и пользователей по запросу.

Команда Efsol Oblako, используя собственные вычислительные ресурсы хостинга Efsol, произвела развертывание облачной инфраструктуры, настройку серверов и программного обеспечения «1С:ERP». Было произведено нагрузочное тестирование для отладки производительности «1С». Далее перенесены учетные системы «1С:БП», «1С:ЗУП» клиента, настроены персональные права для пользователей. Настроен обмен между базами «1С».

Сотрудники «Панда Групп» работают на одном сервере, где размещены конфигурации: «1С:ERP», «1С:БП», «1С:ЗУП». Сервер развернут за 3 дня. Нет единовременных затрат на лицензионный софт. Исключены ручные операции за счет настройки обменов между конфигурациями в едином сервисе. Сотрудники работают с данными, доступными им согласно ролевой модели. Предоставляется поддержка арендованной инфраструктуры и конфигураций «1С».

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