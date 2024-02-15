VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital

VK Education запускает набор на программы и курсы по четырнадцати востребованным техническим и нетехническим направлениям, среди которых разработка, машинное обучение, информационная безопасность, продуктовые исследования, гибкие навыки. Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Лучшие студенты программ смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку. Об этом CNews сообщили представители VK.

Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: ИТ-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Участников ждет практико-ориентированное обучение, среди форматов — открытые лектории, асинхронные курсы и программы с конкурсным отбором.

Программы разработаны ведущими экспертами из «ВКонтакте», «Одноклассников», «Почты» и «Облака Mail.ru», VK Play, VK Tech и других проектов компании. Курсы насыщены практикой и кейсами компании: под руководством опытных экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, необходимых для карьеры в ИТ.

Студенты могут присоединиться к одной из десяти программ по техническим специальностям:

– Анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения»;

– Разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовой Python», «Алгоритмы и структуры данных»;

– «Информационная безопасность»;

– «Разработка игр и игровой рынок в России».

Часть программ пройдет в асинхронном формате и будет доступна всем желающим после регистрации — изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе. На других программах предусмотрены отборочные испытания, продолжительность обучения — три месяца.

На программе Digital Camp студенты смогут выбрать одно из трех нетехнических направлений: «Управление продуктом в ИТ», «Маркетинг, коммуникации и креатив в ИТ» и «Продуктовые исследования в ИТ». Для прохождения обучения необходимо пройти отбор, количество мест ограничено. Помимо основной программы в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений — они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Программа универсальна, курс будет полезен всем, кто хочет развиваться всесторонне и прокачивать не только технические, но и «мягкие» компетенции.

«Мы реализуем образовательные программы для молодежи по самым востребованным ИТ-специальностям, чтобы ребята могли расти профессионально и становиться частью индустрии. Наши программы полностью бесплатны, в их основе — актуальный стек технологий и практический опыт ведущих экспертов VK. В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям — среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.