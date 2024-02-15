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В МАИ открыли вторую очередь суперкомпьютера

В Московском авиационном институте состоялось открытие второго МЦОДа для суперкомпьютера. Ввод его в эксплуатацию позволит увеличить общую производительность вычислительного кластера университета со 150 до 380 терафлопс и существенно нарастить объем работ в интересах аэрокосмической индустрии с использованием методов математического моделирования. Об этом CNews сообщили представители GreenMDC.

Модульный центр обработки данных произвела, поставила и запустила в эксплуатацию компания GreenMDC. Системным интегратором на проекте выступила компания «Ниагара Компьютерс».

Суперкомпьютерный кластер МАИ развивается в рамках стратегического проекта «Будущие аэрокосмические рынки – 2050», который университет реализует как участник программы «Приоритет-2030».

На открытии выступили ректор МАИ Михаил Погосян, первый заместитель управляющего директора – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец и генеральный директор GreenMDC Федор Клименко.

«Первый суперкомпьютер, входящий в состав кластера, загружен на 100%. Ежегодно в МАИ объем работ в области научных исследований, связанных с методами математического моделирования, превышает 300 млн руб. Мы вышли на тот уровень, когда необходимо развитие, и такую возможность дает программа «Приоритет-2030». С учетом введения второго суперкомпьютера общая мощность вычислительной системы достигнет около 400 терафлопс, а МАИ войдет в десятку российских университетов с самыми мощными суперкомпьютерами», – отметил Михаил Погосян.

«Установка модульного центра обработки данных FixedSizedMDC StandardOutdoor стала продолжением проекта, начатого в 2020 г. Тогда мы совместно с нашими партнерами запустили первый дата-центр для Московского авиационного института, обеспечивающий работу суперкомпьютера вуза. За время эксплуатации решение успешно себя зарекомендовало, поэтому для расширения вычислительных мощностей также выбрали МЦОД от GreenMDC. Надеюсь, что реализация этого проекта увеличит возможность суперкомпьютера МАИ, будет способствовать развитию отечественной науки и образования и позволит сотрудникам университета проводить самые современные исследования и решать сложные, требующие серьезных вычислений задачи», – отметил генеральный директор GreenMDC Федор Клименко.

Для первой очереди суперкомпьютера МАИ GreenMDC произвела и запустила мини-ЦОД CUBiC. Несмотря на схожесть конфигурации систем, новый МЦОД в два раза больше существующего по количеству стоек и в два раза мощнее (восемь высоконагруженных стоек, по 20 кВт на каждая). В дата-центре использованы ИБП и кондиционеры производителей из Китая: ИБПKehua, кондиционеры – Envicool. Оборудование систем противопожарной безопасности – БОЛИД и НПО ПАС. Перед запуском GreenMDC провела два тестирования МЦОДа: на производстве и после сборки на площадке. Каждое продлилось в течение 72 часов.

Один из флагманских проектов МАИ, реализуемых с использованием суперкомпьютерных технологий, – цифровая платформа проектирования летательных аппаратов. Целью является разработка и внедрение на предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности программно-информационной среды решения задач проектирования, анализа и контроля веса изделия для повышения качества и сокращения сроков и стоимости проектирования, производства и сертификации.

Также на базе МАИ проводятся расчетно-экспериментальные исследования в области прочности конструкций и снижения уровня шума в пассажирском салоне и кабине экипажа, тепловые расчеты, решаются связанные задачи (увязка аэродинамики и прочности конструкции и других параметров).

Среди перспективных задач обновленного суперкомпьютера – работы в части обеспечения ресурса, технологий ремонта, системы мониторинга состояния конструкции агрегатов авиационной техники, расчетно-экспериментальные исследования в области виброакустики, прочностные расчеты в интересах сертификации перспективных самолетов, создание стендов для бортовых систем самолета SJ-100 и др.

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Компания GreenMDC – российский разработчик и производитель модульных центров обработки данных. МЦОДы GreenMDC предназначены для размещения вычислительного оборудования внутри зданий или на открытых площадках. Компания поставляет дата-центры во все регионы России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока и от Якутска до Краснодара.

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