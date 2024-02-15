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В «Криптоните» разработали алгоритм оптимизации геосервисов с помощью H-кривых

Эксперт отдела перспективных исследований российской компании «Криптонит» Игорь Нетай разработал способ ускорения обнаружения объектов, принадлежащих одному региону с произвольно заданными размерами. Материал станет частью научной работы о перспективах применения H-кривых в геохешинге. Об этом CNews сообщили представители компании «Криптонит».

Сегодня все чаще требуется учитывать географическую привязку и выполнять поиск в локальном окружении клиента. Иными словами, регулярно возникает необходимость найти что-то или кого-то рядом с конкретным пользователем. «Где ближайший банкомат?», «Кто из друзей поблизости?», «Какие тут аптеки?». Подобные запросы миллионами поступают в сервисы геолокации каждый день, при этом существующие подходы к решению этой задачи не исчерпали возможностей оптимизации.

За счет алгоритмической оптимизации можно быстрее выполнять поиск в различных масштабах — от полушария Земли до конкретного здания.

По мнению автора исследования, хеширование данных о географических точках с помощью заполняющей пространство H-кривой может рассматриваться как новый подход к оптимизации сервисов, использующих геолокацию. Такой метод сэкономит вычислительные ресурсы и уменьшит время обработки запросов, что важно для сохранения конкурентного преимущества.

Также H-кривая обладает лучшими свойствами кластеризации, поэтому ее применение имеет меньше ограничений в продвинутых геосервисах, использующих многослойное и динамическое наложение различных данных на карту.

Код реализации Н-кривых Игорь Нетай выложил в открытом доступе на портале GitHub.

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«Криптонит» — российская технологическая и научно-исследовательская группа компаний в составе холдинга «ИКС». Организация разрабатывает ПО и ПАК для хранения и анализа больших данных с помощью ML-моделей. «Криптонит» также проводит научные исследования в области ИИ, криптографии, информационной безопасности.

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