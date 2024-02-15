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Состоялся релиз российского дистрибутива Linux Uncom OS на базе GNOME 45

Uncom OS выпустила обновленную версию дистрибутива на базе передовой оболочки GNOME 45. Таким образом, Uncom OS стала первой в мире стабильной, официально поддерживаемой ОС, которая перешла в основной своей версии на GNOME 45, утверждают разработчики системы.

Новая, доработанная разработчиками Uncom OS версия оболочки GNOME 45 ориентирована на улучшение визуализации и функционала приложений (почты, мессенджеров, браузеров и т.д.). В частности, в новой версии настройки ОС были усовершенствованы: пользователь обязательно оценит еще более комфортную скорость работы с приложениями, современный интерфейс и удобный поиск.

«Если раньше протестировать последнюю версию GNOME 45 наши пользователи могли через обновление Uncom OS, то сейчас мы переходим к тому, что основной образ операционной системы будет построен на самой передовой среде визуализации GNOME 45 с нашими собственными доработками UI и UX. Мы системно повышаем уровень визуального и функционального комфорта нашей ОС, что в конечном итоге положительно влияет на качество и эффективность работы наших пользователей», – сказал основатель и генеральный директор Uncom OS Никита Кочерженко.

GNOME – одна из самых популярных сред рабочего стола для Linux, на базе которой работает Uncom OS.

Российская операционная система Uncom OS входит в реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №18198).

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