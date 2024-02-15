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Скоростной интернет пришел в любимое село художников в Ульяновской области

Жителям и гостям села Прислониха Ульяновской области стала доступна скорость загрузки данных в смартфоне до 100 Мбит/c. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в населенном пункте, где родился известный живописец Аркадий Пластов. Здесь находится его музей-усадьба, а также традиционно проходит Международная ассамблея художников «Пластовская осень». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее до отдаленного поселения «долетал» слабый сигнал связи. Теперь же местные жители и посетители культурных мероприятий могут без задержек и прерываний пользоваться интернет-сервисами: смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в социальных сетях, слушать музыку онлайн. Также благодаря новому оборудованию быстрый интернет стал доступен на участке федеральной трассы Р-178 «УльяновскСаранскМосква» вблизи населенного пункта.

Установленное в Прислонихе оборудование работает сразу в трех диапазонах частот: низком, среднем и высоком. Такое решение гарантирует качественное покрытие и уверенное проникновение сигнала. Как показывают замеры инженеров оператора, средняя скорость мобильного интернета в селе сейчас составляет 50 Мбит/c, а максимальная — 100 Мбит/с.

«Прислониха — важная точка на культурной карте Ульяновской области. Развивая здесь инфраструктуру связи, мы одновременно обеспечиваем местных жителей качественными телеком-услугами и заботимся о туристической привлекательности региона. Только за январь абоненты в селе прокачали около 3 ТБ данных. Такого объема хватит, чтобы 2 млн раз посмотреть документальные фильмы о художниках в разрешении для смартфона. Наибольшую нагрузку на сеть ждем осенью, когда уже по традиции сюда съедутся туристы», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

В основанном еще в XVII веке селе сейчас проживает менее 300 человек. При этом каждую осень в Прислониху на ассамблею и пленэр собираются художники и ценители искусства из разных регионов страны и из-за рубежа. Ежегодно их ждет особенная программа. К примеру, в 2023 г. — впервые привезли картины Аркадия Пластова из собрания Государственной Третьяковской галереи, а в 2022 г. открыли Музей крестьянского быта в доме няни художника.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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