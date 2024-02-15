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«Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry

«Ростелеком» внедрил в торговых центрах сети крупного оператора оптовой торговли Metro Cash&Carry интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая в непрерывном режиме работы позволяет предотвращать конфликтные ситуации и предупреждать инциденты, связанные с неоплатой товаров. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Марина Ильина, заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком»: «Специалисты “Ростелекома” установили в торговых центрах Metro дополнительные камеры с доступом в информационно-аналитическую систему интеллектуальной профилактики инцидентов, связанных с неоплатой товаров. Используемые алгоритмы позволяют системе оповещать службу безопасности магазина каждый раз, когда выявляется вероятность присутствия в магазине правонарушителя, ранее замеченного в инцидентах, связанных с неоплатой или хищениями товаров. Уверены, что наш сервис поможет предотвратить конфликтные ситуации и случаи неоплаты товаров в торговых точках Metro по всей стране».

Евгений Мрищук, директор по безопасности Metro: «От краж, увы, не застрахованы ни маленькие магазины, ни гипермаркеты. Часто речь идет о кражах, которые совершаются по совершенно непонятным мотивам: от скуки, для развлечения или в силу каких-то ментальных особенностей. Нередки случаи, когда правонарушители переезжают из одного региона в другой: так их сложнее выявить и привлечь к ответственности. Приоритет компании — это безопасность клиентов и сотрудников, поэтому мы готовы использовать методы и практики, позволяющие решать такие операционные вопросы эффективно и не нарушая комфорта наших постоянных покупателей и профессиональных клиентов. Решение “Ростелекома” позволит нам сократить хищения, повысить эффективность работы службы безопасности, снизить риски».

Информационно-аналитическую систему профилактики инцидентов, связанных с неоплатой товаров в магазине «Стоп-Шоплифтер» «Ростелеком» внедряет совместно с разработчиком — резидентом «Сколково» — Компанией «БИТ». Провайдер предоставляет облачные платформы видеонаблюдения и возможность использовать программный комплекс видеоаналитики с целым рядом ситуационных аналитических алгоритмов.

«Стоп-Шоплифтер» выявляет инциденты и реагирует на них в реальном времени, осуществляет оперативный обмен данными между торговыми точками и головным подразделением заказчика. Система оповещения обеспечивает непрерывный мониторинг, предупреждая конфликтные ситуации в магазинах, формируя единый контур безопасности российского оператора торговли.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

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