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«Первый Бит» провел автоматизацию строительной компании в Дубае с помощью FirstBit ERP

ИТ-интегратор «Первый Бит» реализовал проект по автоматизации работы подрядчика по интерьерному строительству – компании Fine Edge Decor, которая работает в более чем 30 странах мира, реализовав за это время более 1 тыс. проектов.

Для автоматизации своей работы Fine Edge Decor использовала разное ПО – учетную систему собственной разработки, а также Microsoft Excel. Однако собирать показатели и получать данные было достаточно трудоёмко, используя сразу две программы, и перенося информацию между ними вручную. При этом сотрудники и руководители часто сталкивались с ошибками в информации, которые возникали из-за человеческого фактора.

После обращения к ИТ-интегратору «Первый Бит» в Дубае специалистами компании было предложено внедрить решение для международного рынка собственной разработки – FirstBit ERP. Помимо прочего, у этого ПО, по словам представителей «Первого Бита», есть важное преимущество – оно аккредитовано Федеральным налоговым органом (FTA) в Объединенных Арабских Эмиратах, где расположена компания Fine Edge Decor.

FirstBIT ERP на базе «1С Предприятие» позволяет организовать единую информационную систему, охватывающую основные задачи управления и учета на предприятии, позволяющая оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы и улучшить контроль над финансами. Система включает в себя модули для управления проектами, бухгалтерский учёт, торговый и складской учёт и многие другие модули, что делает ее идеальным решением для подрядчиков.

Внедрение FirstBit ERP уже на старте строительного или дизайн-проекта позволяет оценить затраты и необходимые ресурсы, что помогает компании рассчитать точную себестоимость объекта. В любой момент можно отследить, на каком этапе находятся работы, проверить и проконтролировать дедлайны.

«FirstBit ERP – очень гибкая система и может идеально подойти бизнесу в зависимости от того, какие настройки нужны. Соотношение цены и качества оптимальны», – сказала помощник руководителя в компании Fine Edge Decor, Tasha Moussy.

В итоге у подрядчика по интерьерному строительству Fine Edge Decor появилась единая система для автоматизации учета и управления компанией, учитывающая особенности производственного процесса. После внедрения FirstBit ERP на 25% сократились затраты на закупки из-за неправильной оценки проектов и человеческих ошибок, на 50% сократилось время на согласование закупок, и на 20% уменьшилось время, которое руководители тратили на еженедельный анализ своих проектов.

Простота работы, гибкие настройки, двуязычный (русский и английский) интерфейс и возможность ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) позволяет использовать программу для ведения учета в международных компаниях.

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