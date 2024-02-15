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Docrobot и «Амотел24» завершили интеграцию сервисов для формирования электронного путевого листа с дистанционной отметкой медика

Оператор информационных систем электронных перевозочных документов (ИС ЭПД) Docrobot и сервис дистанционных медицинских осмотров «Амотел24» совместно с медицинской информационной системой «Теле2Мед» завершили интеграцию. В результате транспортная компания сформировала тестовый электронный путевой лист (ЭПЛ) с отметкой медицинского работника, проставленной дистанционно. Об этом CNews сообщили представители Docrobot.

Docrobot и «Амотел24» интегрировали сервисы по API, чтобы обеспечить полный цикл электронного документооборота формирования электронного путевого листа с дистанционным прохождением медосмотра. Docrobot предоставил сервис для работы с ЭПЛ, а «Амотел24» совместно с коллегами из компании «Теле2Мед» — систему для дистанционного медосмотра.

Транспортная компания протестировала базовый сценарий формирования путевого листа, который обычно совершается перед выходом автомобиля на рейс. Сначала она сформировала первый титул «Об обстоятельствах и особенностях рейса» на веб-платформе Docrobot. Затем медицинский работник «Амотел24» сформировал второй титул «О результатах предсменного, предрейсового медицинского осмотра водителя» в своей учётной системе и передал его транспортной компании через платформу Docrobot по API. После этого транспортная компания сформировала остальные титулы документа в интерфейсе сервиса «Docrobot.ЭПД».

Все титулы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и последовательно направляются в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). После отправки обязательных титулов в ответ формируется QR-код, который водитель предъявляет сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге.

Дистанционный медосмотр проходит с помощью специального терминала «Амотел24» с подключенными пирометром, тонометром, алкотестером, термопринтером. Чтобы пройти медосмотр, водитель регистрируются в системе по личному коду,

самостоятельно измеряет пульс, давление, температуру и определяет количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Медсотрудники дистанционно идентифицируют проверяемого и принимают решение о допуске или недопуске сотрудника к работе, подписывая его квалифицированной электронной подписью.

Удаленный медосмотр обычно занимает не больше трех минут. В перспективе Docrobot планирует привлечь к проекту больше транспортных компаний, готовых на практике оценить возможности цифровых технологий.

Изменения Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федерального закона «О безопасности дорожного движения», которые разрешили включать в электронный путевой лист данные о медосмотре водителей, полученные дистанционно с применением телемедицины, вступили в силу еще первого сентября 2023 г.

Евгений Шелковников, СЕО, Docrobot: «Сервис Docrobot для работы с путевыми листами в электронном формате бесшовно интегрируется в любые информационные системы. Это позволяет работать в привычном интерфейсе и формировать документы на основе данных из учетной системы. С учетом того, что первыми на электронный формат работы с перевозочными документами переходят компании с большим объёмом документооборота, работа в одном окне существенно сокращает трудозатраты. Дополнительно цифровизация дает возможность упорядочить огромные массивы данных и предоставить бизнесу качественную аналитику».

Тимур Серазетдинов, СЕО, «Амотел24»: «При работе на бумаге транспортная компания тратила много времени и ресурсов на оформление путевых листов. Процесс осложнялся еще и тем, что она находится за пределами города, и до пункта медосмотра далеко добираться, что приводило к дополнительным расходам.

Переход на электронный формат уже во время тестового периода помог компании ускорить процедуру медицинского осмотра водителей перед рейсом в два раза. Затраты тоже кратно сократились, а оформление путевого листа стало полностью автоматизированным».

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