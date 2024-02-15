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«Диасофт» настроил групповую и единичную проверку паспортных данных через СМЭВ 4

Компания «Диасофт» реализовала функционал не только единичной проверки действительности паспорта в СМЭВ 4, но и групповой. Обновления доступны в продукте «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)». В продукте также есть возможность массовой проверки всей базы клиентов банка на действительность паспортов в СМЭВ 4 с определенной периодичностью.

С сентября 2023 г. Банк России рекомендует для реализации требований 115-ФЗ в части проверки действительности российских паспортов использовать доступ к государственной информационной системе миграционного и регистрационного учета через регламентированные запросы в СМЭВ 4. Формат взаимодействия СМЭВ 4 позволяет сократить время получения данных и улучшить качество интеграционного взаимодействия между банками и государственными органами.

«Получив доступ к продуктивному контуру СМЭВ 4, мы проверили скорость работы и производительность нашего решения с различными настройками. Реальная скорость обработки запросов на проверку действительности паспорта доходит до 8 запросов в секунду. Даже нет смысла сравнивать эту производительность с подобными кейсами в СМЭВ-3! Скорость обмена по новому каналу взаимодействия восхищает нас и наших клиентов», – отметил Алексей Ефимов, руководитель продукта «Государственные сервисы» компании «Диасофт».

Продукт «Взаимодействие с миграционной службой (ФМС)» входит в состав платформы развития Digital Q.UP, поддерживает требования федерального законодательства (3179-У) и позволяет проводить проверки: единичные проверки действительности паспортов РФ; групповые (пакетные); проверки действительности паспортов РФ; массовые проверки действительности паспортов РФ.

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