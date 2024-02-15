Быстрый интернет «прописался» в новостройках Сахалина

Высокие скорости мобильного интернета 4G и качественная голосовая связь стали доступны новоселам на Сахалине. Технические специалисты «МегаФона» запустили базовые станции в крупных жилищных комплексах столицы островного региона и ее пригороде. Новые телеком-объекты ежедневно предоставляют устойчивый сигнал и быстрое соединение более чем для 5 тыс. абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оборудование покрывает связью LTE-стандарта ЖК «Горизонт» в Южно-Сахалинске и «Зеленая планета» в селе Новотроицкое. Специалистами были активированы сразу несколько диапазонов частот, что обеспечило высокие скорости передачи данных как на открытой местности, так и внутри помещений. Для оптимального качества сигнала от базовых станций, инженеры оператора учитывали планировку новых микрорайонов и этажность зданий, чтобы жильцы верхних и нижних этажей с одинаковым комфортом могли пользоваться мобильной связью.

В ЖК «Зеленая планета» села Новотроицкое 4G-сеть от «МегаФона» появилась впервые. В крупном жилом массиве Южно-Сахалинска «Горизонт» новое телеком-оборудование помогло разгрузить близлежащие объекты. После проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в этих локациях составляет 30 Мбит/с. Абоненты теперь могут на своих смартфонах без ограничений загружать файлы, смотреть стриминговое видео или фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах.

«Мы всегда идем в ногу со временем и, организовывая мобильную сеть в регионе, используем передовые технологии связи. Наличие сети 4G в новых жилых микрорайонах делает проживание здесь максимально комфортным и предоставляет возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом с первых дней переезда. Так, качественная LTE-связь уже востребована у новоселов. Только за первый месяц года они на 50% нарастили мобильный трафик. При этом жильцы ЖК «Зеленая планета» более активные интернет-пользователи, они передают данных почти в полтора раза больше, чем новоселы в ЖК «Горизонт», - сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.