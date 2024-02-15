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«Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт»

В 2023 г. «Базальт СПО» поставила группе «Россети» более 100 тыс. лицензий на операционные системы «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция». Закупки выполнялись на основании технических требований, которые были выработаны в результате сравнительных испытаний ОС различных вендоров и включали весь набор функциональных возможностей, необходимых заказчику.

В ходе проекта поставлено свыше 97 тыс. ОС «Альт Рабочая станция» и порядка 3 тыс. ОС «Альт Сервер» в 20 региональных отделений группы «Россети». Кроме этого, будет проведено обучение ИТ-специалистов заказчика.

По словам Константина Кравченко, заместителя генерального директора по цифровой трансформации компании «Россети», внедрение российской ОС закладывает фундамент для качественного обеспечения технологического суверенитета такой стратегически важной отрасли как энергетика.

Группа «Россети» обеспечивает электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении компании находятся 2,5 млн км линий электропередач, 567 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций, трансформаторная мощность — 853 ГВА. По сетям группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

«Мы уделяем повышенное внимание работе с компаниями энергетического сектора, — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». — Сегодня одна из наиболее важных задач, которую решает наш коллектив — помочь предприятиям критической информационной инфраструктуры в максимально короткие сроки и с минимальными затратами и усилиями перейти с зарубежных операционных систем на российские».

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