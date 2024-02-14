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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
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В Смоленске появятся технологии «Умного города» «Росатома»

Администрация Смоленска и госкорпорация «Росатом» разворачивают в городе решения «Умного города». Цифровые технологии помогут в развитии комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Доступ к сервисам «Умного Смоленска» будет осуществляться как через портал, так и через мобильное приложение Об этом CNews сообщили представители АО «Русатом Инфраструктурные решения».

Проект позволит жителям инициировать активности, сообщать о проблемах, принимать участие в развитии территории, а сотрудники администрации получат возможность более качественно и быстро рассматривать обращения граждан. Решение реализуется на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в «Росатом»).

Проект включает в себя внедрение нескольких электронных сервисов: «Сообщения жителей», «Проведение опросов и голосований», «Уборка города» и др. В ходе внедрения будет проведена необходимая интеграция, определены и зафиксированы источники данных, проведена настройка параметров, ролевых полномочий пользователей, обучение уполномоченных сотрудников. Работы по проекту завершатся в апреле 2024 г.

«Одним из основных приоритетов работы моей команды является качественное улучшение жизни горожан, в том числе развитие каналов прямой обратной связи с жителями и бизнесом. «Умный город» дает дополнительные возможность для этого. Мы хотим понимать, что, по мнению жителей, нужно решать в первую очередь. Но главное – мы стремимся, чтобы наш город становился еще лучше, комфортнее и безопаснее. И без надежных цифровых инструментов здесь не обойтись», — отметил Александр Новиков, глава Смоленска.

«Цель нашей совместной работы – сделать жизнь людей более комфортной и создать удобные инструменты для диалога между жителями, властью и бизнесом. Уверена, что наши решения станут важным помощником в дальнейшем развитии города и создании новых точек роста», – отметила генеральный директор АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Технологии «Умного города» «Росатома» на сегодняшний день действуют в различных регионах России – от Мурманской области до Сахалина. Решения могут внедряться самостоятельно либо интегрируются с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. Разработки дивизиона – цифровые системы для высокоэффективного управления территориями. В продуктовом портфеле компании есть решения по городскому управлению, ресурсоснабжению и городскому хозяйству, интеллектуальным транспортным системам, взаимодействию с населением и др. Различные решения РИР по цифровизации муниципального управления и городской среды действуют более чем в 200 российских городах.

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АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией «Росатома», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

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