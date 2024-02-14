Тысяча рабочих мест МАИ мигрировала на ПО экосистемы «Группы Астра»

В 2022 г. Московский авиационный институт (МАИ) начал процесс миграции на отечественное программное обеспечение, выбрав программные продукты «Группы Астра»: ОС Astra Linux, ПК СВ «Брест», решение для управления доменом ALD Pro, систему резервного копирования RuBackup. Программный стек помогает университету решать образовательные, научно-практические, воспитательные и другие задачи в рамках своей деятельности. За 2022-2023 гг. МАИ перевел на российский софт более 20% автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В Московском авиационном институте обучается более 20 тыс. студентов, трудится около 2,5 тыс. преподавателей, ежегодно университет принимает свыше 6 тыс. заявок от абитуриентов. Всего в МАИ более 4,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ), на 1 тыс. из которых уже установлены прикладное ПО и офисный пакет, работающие под управлением ОС Astra Linux. Пока МАИ использует только несколько продуктов «Группы Астра», в планах – пилотный запуск платформы VMmanager для построения облачной виртуальной инфраструктуры и управления ею.

Ключевая причина, по которой для создания операционной среды МАИ выбрал флагманский продукт «Группы Астра» – ОС Astra Linux, заключается в успешном опыте университета в работе с данной ОС на протяжении двух лет. Также немаловажным фактором выбора стала регистрация системы в «Реестре российского программного обеспечения» Минцифры России, наличии сертификатов всех регуляторов и комплекса уникальных средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности.

Сергей Попов, директор департамента цифровых технологий МАИ: «Софт, интегрированный в ИТ-инфраструктуру Московского авиационного института, работает корректно и стабильно под управлением ОС Astra Linux. Через ALD Pro централизованно осуществляются обновления. Виртуализацию мы смогли развернуть на ПК СВ «Брест» и, несмотря на то что пока не предусмотрена миграция виртуальных машин с «Бреста» версии 2.9 на версию 3.2, хочу отметить главное – высокую производительность нашей «1С» и СУБД. Устанавливая российское ПО, мы не только выполняли условия и требования правительства, Минобрнауки и Рособрнадзора, но и делали выбор в пользу решений, поддерживающих широкий спектр функций, необходимых российским университетам. Можно сказать, что мы занялись не импортозамещением, а перешли на новый уровень, используя такие программные продукты, какие зарубежные компании не смогли подстроить под наш рынок. Также у МАИ есть подведомственная школа – предуниверсарий, где учатся 8-10 классы. В школе в принципе нет компьютеров на базе Windows, там весь образовательный процесс построен на Astra Linux».

«Когда вуз, как и большинство российских университетов, столкнулся с недоступностью зарубежных сервисов, то запустил процесс перехода на отечественное программное обеспечение. Выбрав экосистему наших решений, МАИ получил возможность максимально эффективно реализовывать задачи в рамках своей деятельности, т. к. продукты «Группы Астра» зрелые, не уступают софту зарубежных вендоров и соответствуют требованиям, предъявляемым к ПО в образовательных организациях», – сказал Роман Борисов, заместитель коммерческого директора по работе образовательного сектора «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) – один из крупнейших технических университетов России. МАИ обеспечивает подготовку кадров по всему жизненному циклу высокотехнологичных изделий от проектирования до реализации отдельных производств. В 2021 г. университет вошел в программу стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», а в 2022 г. – в федеральный проект «Передовые инженерные школы». Особый упор в программе развития МАИ делается на технологии, такие как математическое моделирование, композиционные материалы, электрификация инженерных систем, беспилотные авиационные системы, услуги при использовании космической связи и др.