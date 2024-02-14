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«ЦемРос» при поддержке GlowByte реализует программу цифровой трансформации

«ЦемРос» совместно с GlowByte продолжают системную работу по цифровизации производственных процессов. Хорошо показавшее себя в 2022 г. на этапе пилота решение «Цифровой помощник оператора помола» за 2023 было внедрено в промышленную эксплуатацию на 4 заводах холдинга: «Петербургцемент», «Мордовцемент», Сенгилеевский цементный завод и Воронежский филиал «ЦемРоса». Проект длился 10 месяцев и привел к увеличению средней производительности мельниц до 5,48% и снижению удельных энергозатрат на тонну готовой продукции до 7,04%.

Цифровой помощникрекомендательная система, которая в режиме реального времени подсказывает оператору оптимальные значения управляющих воздействий, рассчитанные на основе телеметрии и результатов лабораторных измерений. Расчет производится с применением методов машинного обучения, оптимизационных алгоритмов и инженерных правил. Такой подход позволяет управлять процессом более точно и, как следствие, повышать производительность, сохраняя тонкость помола в заданных границах.

Решение является отечественным продуктом на основе собственных разработок GlowByte и экспертизы технологов «ЦемРоса» с применением компонентов с открытым исходным кодом.

Алексей Чубенко, ИТ-директор «ЦемРоса», сказал: «Наш масштабный проект с GlowByte – это часть стратегии по цифровой трансформации предприятия. Стратегия долгосрочная и амбициозная. За прошлый год нам удалось добиться значимого процентного эффекта от внедрения системы. В планах на 2024 г. – продолжить внедрять цифрового помощника по помолу на остальных заводах холдинга, а также реализовывать систему на других технологических участках передела. Будучи лидером в отрасли, мы понимаем значимость цифровых технологий для устойчивого развития бизнеса, а потому нацелены на серьезную и качественную работу по внедрению современных инструментов в производство».

Вячеслав Коротеев, старший проектный менеджер GlowByte, сказал: «Наше сотрудничество с «ЦемРосом» переросло из обсуждения концепции «какой могла бы быть эта система» в стратегическое партнерство в области цифровизации технологических процессов. Мы благодарны «ЦемРосу» за доверие в выборе цифрового партнера и возможность совместно развивать технологии, которые несколько лет назад считались вызовом в отрасли, а сейчас воспринимаются как логичный путь достижения целей».

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