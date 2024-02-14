TECNO представляет новую серию ноутбуков MEGABOOK K

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO представляет свой первый ноутбук из новой серии MEGABOOK K, благодаря которой бренд расширяет свою экосистему и позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий продукт. Серия MEGABOOK K предлагает сбалансированные и бюджетные устройства, способные закрыть ключевые запросы потребителей. Об этом CNews сообщили представители TECNO.

Первый ноутбук в серии, MEGABOOK K16 выделяется продвинутыми характеристиками по доступной цене. Новинка отличается 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10, динамиками 2,5 Вт, а также процессором Intel 12-го поколения.

Экран MEGABOOK K16 16” FHD обеспечивает расширенный визуальный охват благодаря соотношению сторон 16:10, а соотношение площади экрана к корпусу 91% делает дисплей практически безрамочным. Более совершенное звучание обеспечивает система TECNO VOC со звуковыми эффектами DTS и стереодинамиками на 2,5 Вт от TECNO Audio Lab, которые создают чистый и насыщенный звук на 50% громче, чем в предыдущих моделях MEGABOOK.

TECNO представляет новую серию ноутбуков MEGABOOK K

Ноутбук подойдет тем пользователям, которые регулярно участвуют в онлайн конференциях. Камера 2 Мп и двойной AI-микрофон с шумоподавлением улавливают голос участника конференции на расстоянии до 5 метров, обеспечивают высокое качество связи и создают комфортные условия для работы. Звук остается громким и четким даже вне помещения.

MEGABOOK K16 оснащен процессором Intel Core 12-го поколения i5-1235U с частотой до 4,40 ГГц., SSD-накопителем на 512 Гб и оперативной памятью 16 Гб, а также системой охлаждения повышенной мощности, что еще сильнее расширяет возможности устройства.

Система охлаждения состоит из одного большого вентилятора и четырех широких отверстий для эффективного рассеивания тепла, что практически исключает перегрев даже при интенсивной работе. Более того, согласно тестам TECNO LAB, энергоемкий аккумулятор ноутбука 70 Вт способен работать до 17,5 часов без подзарядки в определенных пользовательских сценариях.

Дизайн MEGABOOK K16 дополнен прочной конструкцией шарниров, поэтому его крышка легко открывается на 180° даже одной рукой, а металлический корпус ноутбука отличается приятным на ощупь покрытием.

В корпусе ноутбука присутствуют 7 портов для подключения различных устройств и сетевого кабеля. В кнопку включения ноутбука встроен сканер отпечатка пальца, а широкий тачпад упрощает работу над любыми проектами. Технология OneLeap позволит эффективно работать в кроссплатформенном режиме и переносить данные со смартфона на ноутбук и обратно.

Новый TECNO MEGABOOK K16 уже доступен в сети магазинов электроники DNS и в фирменном магазине TECNO на OZON по рекомендованной розничной цене 52,99 тыс. руб. На старте продаж новинка будет доступна по промо цене 49,99 тыс. руб., и в ближайшее время появится у других официальных партнеров бренда.

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TECNO — бренд смартфонов и умных устройств, который представлен более чем в 70 странах на пяти континентах. Слоган бренда «Stop At Nothing» символизирует стремление TECNO внедрять инновации и совершать технологические прорывы, предлагая пользователям по всему миру идеально сбалансированные технологии для жизни и будущего. В продуктовом портфолио TECNO ー смартфоны, наушники, ноутбуки и другие умные устройства.