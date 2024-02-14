Столичный производитель железнодорожных систем управления увеличил объем испытаний продукции на 30%

Столичный производитель систем управления железнодорожной инфраструктурой «ЭЛТЕЗА» в 2023 г. увеличил объем испытаний продукции на 30% по сравнению с итогами 2022 г. Этому поспособствовало открытие пяти лабораторий для проведения испытаний. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Высокотехнологичные московские промпредприятия улучшают качество выпускаемой продукции благодаря постоянному развитию и проведению исследований и испытаний. Например, одна из столичных производственных компаний в 2023 г. провела на 30% больше испытаний микропроцессорных систем управления железнодорожной инфраструктурой, чем в 2022 г. Это стало возможно в том числе благодаря открытию пяти новых лабораторий. Продукция предприятия пользуется популярностью на зарубежных дружественных рынках. Устанавливать контакт с иностранными партнерами и участвовать в международных выставках компании помогает столичный центр «Моспром», – сказал Владислав Овчинский.

В 2023 г. в собственном испытательном центре железнодорожной автоматики и телемеханики специалисты компании провели испытания 435 единиц оборудования.

«Для нас главным приоритетом остается качество работы систем. Для этого мы значительно увеличили объем испытаний, а также ввели в эксплуатацию четыре единицы современного испытательного оборудования и шесть новых средств измерений. Кроме того, в 2023 г. сотрудники на всех площадках исследовательского центра прошли курсы повышения квалификации», – сказал заместитель генерального директора предприятия Алексей Сошников.

В 2022 г. компания внедрила на своем производстве российскую систему автоматизированного проектирования «Компас-3D», которая представлена в московском реестре промышленных ИТ-решений «Банк технологий». Отечественное программное обеспечение позволит создавать цифровую модель изделия и в автоматизированном режиме формировать конструкторскую документацию, необходимую для его изготовления. При этом полученные модели, чертежи и спецификации будут соответствовать российским стандартам.

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Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся свыше 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».